Temor invade a Marale, Sulaco y Yorito por Cartel del Diablo: "Váyanse, es peligroso"

El viernes pasado, la Policía Nacional confirmó la exclusiva que LA PRENSA Premium reveló en marzo sobre el verdadero cabecilla del grupo, al aclarar que Ferrera Rodas es únicamente un operador.<b>Estrada</b>, señalado de encabezar la organización criminal, migró de niño a México e integró durante su adolescencia las filas del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/lpdatos/vida-el-mencho-cartel-de-jalisco-KG29493898" target="_blank">Cartel Jalisco Nueva Generación</a>. Se casó con una mujer mexicana, pero posteriormente se divorció.