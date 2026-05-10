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Tres policías resultaron heridos con arma blanca durante un operativo en Sulaco, Yoro

Tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos con arma blanca la noche de este domingo durante un operativo en la aldea Las Pilas, en Sulaco, Yoro

Tres policías resultaron heridos con arma blanca durante un operativo en Sulaco, Yoro

Los tres agentes fueron trasladados a un hospital en Yoro para recibir atención médica tras las heridas sufridas durante el operativo.

 Foto: Redes sociales
Sulaco, Honduras

Tres miembros de la Policía Nacional sufrieron heridas provocadas con arma blanca la noche de este domingo, durante un operativo ejecutado en la aldea Las Pilas, en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Según el informe inicial, el incidente se registró cerca de las 7:40 de la noche, luego de que se recibiera una alerta mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que llevó al desplazamiento de agentes policiales hacia el sector señalado.

Durante el operativo de saturación policial en la aldea Las Pilas, los agentes fueron agredidos por un individuo que portaba un machete.

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De acuerdo con las autoridades, el incidente se produjo cuando los policías intentaron intervenir a un ciudadano, quien presuntamente reaccionó de forma violenta y atacó a los agentes con el arma blanca, provocando la agresión.

Como resultado de la agresión, tres agentes policiales resultaron lesionados y tuvieron que ser evacuados de emergencia al Hospital de Yoro, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los afectados, un policía con el rango de clase I, sufrió una herida de gravedad en la pierna izquierda, la cual habría afectado la vena femoral.

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Redacción La Prensa
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