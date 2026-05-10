Tres policías resultaron heridos con arma blanca durante un operativo en Sulaco, Yoro

Sulaco, Honduras

Tres miembros de la Policía Nacional sufrieron heridas provocadas con arma blanca la noche de este domingo, durante un operativo ejecutado en la aldea Las Pilas, en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Según el informe inicial, el incidente se registró cerca de las 7:40 de la noche, luego de que se recibiera una alerta mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que llevó al desplazamiento de agentes policiales hacia el sector señalado.

Durante el operativo de saturación policial en la aldea Las Pilas, los agentes fueron agredidos por un individuo que portaba un machete.