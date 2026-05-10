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Niña de 7 años muere tras ser embestida por un vehículo; su madre y su hermano resultan heridos en Intibucá

Una menor de 7 años falleció tras ser arrollada por un vehículo en San Juan, Intibucá, en un hecho donde también resultaron heridos su madre y su hermano

Niña de 7 años muere tras ser embestida por un vehículo; su madre y su hermano resultan heridos en Intibucá

Brenda Gómez y su pequeño fueron trasladados a un hospital de San Juan, mientras su hija de 7 años perdio la vida.

 Foto: Captura de video
San Juan, Honduras

Una menor de 7 años perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo cuando se encontraba junto a su madre y su hermano de 4 años, quienes también fueron impactados. El trágico hecho ocurrió en San Juan, Intibucá.

El hecho ocurrió cuando la madre y sus dos hijos acababan de bajarse de una mototaxi, cuando de pronto una camioneta color gris impactó por la parte trasera al vehículo y con ello, también a las víctimas.

Mientras tanto, la madre, identificada como Brenda Gómez y su pequeño fueron trasladados a un hospital de San Juan. Actualmente se encuentran estables y su estado de salud es reportado como fuera de peligro, debido a que solo presentaron heridas leves.

Las autoridades ya detuvieron a la conductora del vehículo presunta responsable del accidente. Fue identificada como Dani Marilú Sánchez Hernández.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la conductora podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

A la imputada se le podrían formular cargos por conducción temeraria, homicidio imprudente y daños a la propiedad privada, en relación con los daños ocasionados a la mototaxi.

Las autoridades y Medicina Forense ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

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Redacción La Prensa
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