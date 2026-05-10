Hermano de El Diablo es capturado en El Porvenir, Francisco Morazán

EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN

La Policía Nacional informó sobre la captura del sexto integrante de la estructura criminal denominada cartel del Diablo, durante una operación ejecutada en una zona montañosa del departamento de Francisco Morazán. La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y policías preventivos, como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado en el país.

Según el informe policial, el operativo se desarrolló en el caserío La Danta, municipio de El Porvenir, luego de intensas labores de patrullaje rural y vigilancia en sectores de difícil acceso utilizados presuntamente por grupos criminales. Las autoridades indicaron que el sospechoso fue interceptado cerca de un río mientras portaba indumentaria táctica y armamento de alto poder, situación que permitió su captura. El detenido es un hombre de 37 años, identificado como José Luis Ferrera Rodas, originario del departamento de Yoro. De acuerdo con las investigaciones policiales, sería una pieza clave dentro de la logística operativa del denominado cartel del Diablo en esa región. Asimismo, las autoridades presumen que el capturado es hermano de Esteban Gumercindo, alias El Diablo, señalado como el segundo al mando de la estructura criminal. Durante la operación, los agentes decomisaron un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico, 140 envoltorios con supuesta cocaína y una bolsa de mayor tamaño que también contenía presunta droga. Ya han sido capturados otros supuestos integrantes de la organización criminal, conocidos con los alias de “Puñal”, “Calolo”, “Supremo Corta Cabeza”, “Serrucho” y “El Descuartizador”.

El segundo al mando del cartel del Diablo

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, no sería el principal líder de la estructura criminal, sino el segundo al mando de la estructura, según confirmaron las autoridades. Según explicó un funcionario policial a Diario LA PRENSA, el verdadero cabecilla sería Yonatan Levi Estrada Villanueva, quien además sería el encargado de administrar la página en redes sociales utilizada por el grupo criminal para difundir mensajes y videos. La información coincide con una investigación publicada por LA PRENSA Premium el pasado 20 de marzo de 2026, en la que, a partir de fuentes ligadas a las pesquisas sobre esta organización, se reveló que el liderazgo del cartel del Diablo recaía en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada. En esa publicación también se detalló que Esteban Ferrera era únicamente el rostro visible de la estructura, debido a su aparición en videos difundidos en redes sociales relacionados con hechos violentos ocurridos en Yoro.



El Diablo está herido tras enfrentamiento con la Policía