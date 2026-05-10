Barcelona vs Real Madrid, EN VIVO El Clásico La Liga: Horario y dónde verlo

Barcelona, España.

El Barcelona buscará este domingo reeditar el título de LaLiga ante un Real Madrid en llamas por enfrentamientos internos, con el pique entre Fede Valverde y Tchouaméni com puto álgido, y que solo podrá impedir el primer alirón del conjunto azulgrana en un clásico si logra vencerle en el Spotify Camp Nou. Once puntos separan al Barça del equipo blanco a falta de cuatro jornadas para el final de la competición, por lo que le basta con un empate para volver a campeonar, esta vez en su estadio y ante el eterno rival, lo que hace el partido aún más especial.

Y es que solo una vez en toda la historia de la Liga, se ha cantado el alirón en un clásico. Ocurrió en la temporada 1931-32, hace 96 años. Entonces, un empate en Les Corts (2-2) propició que el título fuera matemáticamente para el Real Madrid. El Barça llega al duelo contra los blancos con la baja de su estrella, el extremo Lamine Yamal, que ya no volverá a vestir la camiseta azulgrana lo que resta de temporada tras lesionarse el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta.

Mala noticia en los blancos

El francés Kylian Mbappé no entra en la convocatoria del Real Madrid para la visita al FC Barcelona al no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufre desde el pasado 24 de mayo. Mbappé no completó con el grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo. Las dos discusiones en 24 horas entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni, que podría incluso ser de la partida en el clásico del domingo, pusieron de relieve la tensión que se vive en el vestuario del Real Madrid. También en la etapa, que se presume solo de unos meses, de Álvaro Arbeloa en el banquillo. El manotazo de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, los enfados de Dani Carvajal y Dani Ceballos, las quejas de Raúl Asencio... hasta un incidente que traspasó cualquier límite.

La acalorada discusión, física y verbal, entre Valverde y Tchouaméni acabó con el uruguayo en el hospital tras, en mitad de esta, resbalarse y golpearse la cabeza con una mesa del vestuario de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, lo que le obligó a recibir puntos y acudir al hospital al sufrir un traumatismo craneoencefálico que le hará tener que guardar reposo entre diez y 14 días. Lo extradeportivo por delante de lo deportivo en un clásico que podría terminar por definir un título de Liga ya decantado a favor de los de Hansi Flick. De los cinco puntos de ventaja en el liderato, con Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, tras ganar 2-1 el clásico de octubre, a una caída que comenzó en un noviembre de tres empates consecutivos y una irregularidad que aprovechó el FC Barcelona para acariciar su segundo título liguero consecutivo.

Hora y transmisión en Honduras

El clásico FC Barcelona vs Real Madrid a realizarse este domingo 10 de mayo comenzará a partir de la 1 de la tarde, horario de Honduras. En el territorio hondureño lo podrás ver por Sky, VIX de Tigo y seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.

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