Policía aumenta a 500,000 lempiras recompensa por El Diablo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Policía Nacional actualizó este domingo el afiche de los más buscados con orden de captura, incrementando a 500 mil lempiras la recompensa por información que permita localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo. El aumento de la recompensa ocurre el mismo día en que las autoridades informaron sobre la captura de José Luis Ferrera Rodas, hermano de El Diablo (Esteban Ferrera). Este sujeto, sindicado como pieza clave de la organización criminal, fue atrapado en una zona montañosa de El Porvenir, Francisco Morazán.

Ferrera Rodas aparece entre los principales objetivos de las autoridades, junto a otros individuos señalados por diversos delitos y sobre quienes pesan órdenes de captura vigentes en el país. Entre las personas incluidas en el afiche figuran Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”; Rolando Josué Sánchez Salinas; Cristhian José Castillo Mercado; Kleivin Emilson Orellana Guzmán; Alexander Manuel Díaz Rodríguez; Carlos Arturo Ochoa Medina; Fabricio Jared Matute Cabrera; Luis Gustavo Rivera Alvarado y Marlon Josué Lagos Suárez. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar de manera confidencial brindando información fidedigna que ayude a dar con el paradero de alias El Diablo, líder del estructura criminal el cartel del Diablo, que opera en el departamento de Yoro. El afiche actualizado mantiene a Yulan Adonay Archaga Carías como el más buscado del país, ofreciendo una recompensa de cinco millones de dólares, mientras que los demás integrantes de la lista poseen recompensas que oscilan entre los 300 mil y cinco millones de lempiras.

Esteban Ferrera, el rostro visible del cartel del Diablo

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, no sería el principal líder de la estructura criminal, sino el segundo al mando de la estructura, según confirmaron las autoridades. Según explicó un funcionario policial a Diario LA PRENSA, el verdadero cabecilla sería Yonatan Levi Estrada Villanueva, quien además sería el encargado de administrar la página en redes sociales utilizada por el grupo criminal para difundir mensajes y videos. La información coincide con una investigación publicada por LA PRENSA Premium el pasado 20 de marzo de 2026, en la que, a partir de fuentes ligadas a las pesquisas sobre esta organización, se reveló que el liderazgo del cartel del Diablo recaía en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada.

En esa publicación también se detalló que Esteban Ferrera era únicamente el rostro visible de la estructura, debido a su aparición en videos difundidos en redes sociales relacionados con hechos violentos ocurridos en Yoro.



Herido en enfrentamiento con la Policía