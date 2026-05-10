Identifican a víctimas del choque mortal en Pozo Bendito

San Pedro Sula, Honduras

Como Kevin Alexander Medina y Marcos Sorto fueron identificados los dos empleados de una empresa constructora que murieron la madrugada de este domingo 10 de mayo tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Jamastrán, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Pozo Bendito, de acuerdo con reportes preliminares. Kevin Alexander Medina y Marcos Sorto trabajaban en la empresa que está a cargo del proyecto de pavimentación Danlí-Trojes.

Según se informó en el lugar de la tragedia, ambos hombres se transportaban en una motocicleta hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente vial.