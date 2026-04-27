Accidentes viales dejan 21 muertos durante el fin de semana en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos 21 personas perdieron la vida durante el fin de semana en distintos accidentes de tránsito registrados a nivel nacional, según confirmó este lunes la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

De acuerdo con el reporte oficial, en ese mismo período se contabilizaron 136 accidentes viales en diferentes regiones del país, tanto en zonas urbanas como rurales, reflejando la alta incidencia de estos hechos en las carreteras hondureñas.

Las autoridades señalaron que, en lo que va de 2026, más de 500 personas han fallecido a causa de siniestros viales, consolidándose como una de las principales causas de muerte violenta en el territorio nacional.

Aunque la DNVT reportó una leve disminución en el número total de accidentes en comparación con períodos anteriores, advirtió que la letalidad de los mismos continúa siendo elevada, lo que mantiene la preocupación en materia de seguridad vial.