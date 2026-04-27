Accidentes viales dejan 21 muertos durante el fin de semana en Honduras

Al menos 21 personas perdieron la vida durante el fin de semana en distintos accidentes de tránsito registrados a nivel nacional, según confirmó este lunes la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
De acuerdo con el reporte oficial, en ese mismo período se contabilizaron 136 accidentes viales en diferentes regiones del país, tanto en zonas urbanas como rurales, reflejando la alta incidencia de estos hechos en las carreteras hondureñas.
Las autoridades señalaron que, en lo que va de 2026, más de 500 personas han fallecido a causa de siniestros viales, consolidándose como una de las principales causas de muerte violenta en el territorio nacional.
Aunque la DNVT reportó una leve disminución en el número total de accidentes en comparación con períodos anteriores, advirtió que la letalidad de los mismos continúa siendo elevada, lo que mantiene la preocupación en materia de seguridad vial.
“La imprudencia al volante y el exceso de velocidad siguen siendo factores determinantes en la mayoría de los accidentes”, indicaron autoridades policiales, quienes reiteraron el llamado a la población a conducir con responsabilidad.
En ese sentido, las autoridades instaron a los conductores a respetar las señales de tránsito y cumplir con la normativa vigente para reducir el número de víctimas en las vías.
Datos oficiales también reflejan que, durante 2025, Honduras cerró con 1,894 muertes por accidentes de tránsito, lo que representó un incremento del 10 % en comparación con 2024.
Este panorama posiciona a los accidentes viales como la segunda causa de muerte violenta en el país, únicamente superada por los homicidios.
Por su parte, la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito ha catalogado la siniestralidad vial como una “epidemia” que cada año deja miles de fallecidos y personas lesionadas.
Las autoridades reiteraron que, pese a algunos avances en la reducción de accidentes, el comportamiento de los conductores sigue siendo un factor clave en la gravedad de los siniestros.
Finalmente, insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y concienciación para frenar el impacto de los accidentes de tránsito en Honduras.