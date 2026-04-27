Accidente de tránsito deja un muerto en anillo periférico de Tegucigalpa

​Tegucigalpa.

Un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este lunes 27 de abril dejó como saldo una persona fallecida en el anillo periférico de Tegucigalpa, en el tramo que conecta el sector del Coliseum con Loarque. La víctima fue identificada como Nabil Rishmawi, de 37 años, quien perdió la vida tras el impacto entre un vehículo tipo turismo y un camión de carga.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el automóvil involucrado —una Hyundai Tucson color gris con placas HAY-8758— era conducido por Jisil Lissette Rishmawi Massad, hermana del fallecido. En la escena se observó que el automotor presentó severos daños en la parte frontal, mientras que el camión, un Freightliner rojo con placas TCH-2310, evidenciaba el golpe en la parte trasera de la plataforma que transportaba material. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, momento en que equipos de emergencia realizaron labores para recuperar el cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue capitalina.