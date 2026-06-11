¿Por qué el cuerpo de la chef Sandra Díaz aún no ha sido retirado de la morgue?

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de la chef Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández, autoridades de Medicina Forense informaron que sus restos mortales permanecen en sus instalaciones.
Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense, explicó que los parientes de la reconocida profesional de la cocina comunicaron a las autoridades que estaban a la espera de la llegada de familiares procedentes del extranjero antes de realizar los trámites correspondientes para reclamar el cuerpo.
“Sus familiares expresaron que estaban esperando parientes del extranjero y que hasta hoy realizarían los trámites para retirar el cuerpo”, detalló Alvarado.
La portavoz indicó que Sandra Díaz llegó sin signos vitales al Hospital Escuela el 10 de junio, por lo que médicos del centro asistencial trasladaron su cuerpo a la morgue y notificaron el fallecimiento a Medicina Forense.
Debido a que se trata de una muerte catalogada inicialmente como indeterminada, especialistas practicaron una autopsia médico-legal con el objetivo de establecer científicamente las circunstancias y la causa del fallecimiento.
“El día de ayer se realizó la autopsia médico-legal y todo será establecido en un dictamen médico”, agregó la funcionaria.
La muerte de Sandra Díaz ha generado consternación en diversos sectores del país. La chef laboraba para TV Azteca Honduras y era ampliamente conocida por su trayectoria profesional.
Paralelamente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron inspecciones y recopilaron documentación en una clínica de Tegucigalpa donde la chef había sido inyectada horas antes de su fallecimiento.
Las autoridades han señalado que estas diligencias forman parte del proceso investigativo para recopilar evidencia y determinar si existió alguna irregularidad, aunque recalcaron que será el resultado de la autopsia y los análisis forenses los que permitirán establecer con precisión lo ocurrido.
La querida chef murió el 10 de junio de 2026, el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46.