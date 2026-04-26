Estudiante pide carrera en Uber y se salva de ser abusada por conductor en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un hecho aterrador pone nuevamente bajo la lupa la seguridad en el transporte privado. Agentes de la ATIC ejecutaron la captura en flagrancia de Franklin Ariel Aguilar Navas, un conductor de la plataforma Uber señalado por el delito de violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de una estudiante menor de edad. La víctima dijo que ella las solicitó el servicio para trasladarse a su centro de estudio. El conductor, quien en la aplicación aparece bajo el perfil de “Franklin Ariel”, conducía un vehículo Honda Civic, color negro.

Según el reporte oficial, a pesar de que la joven indicó su destino, el sospechoso desvió la ruta hacia una zona totalmente alejada. La menor intentó pedir ayuda, pero el agresor mantenía los seguros de vidrios y puertas activados, impidiéndole escapar. El sujeto ingresó a la fuerza con la menor a una habitación de un motel. En un descuido, mientras el hombre intentaba desvestirse, la jovencita logró abrir la puerta y salir en veloz carrera hacia la calle, logrando refugiarse en una plaza cercana donde pidió auxilio. Franklin Ariel Aguilar Navas ya se encuentra bajo la custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para enfrentar el proceso judicial correspondiente. Si usted ha sido víctima de este individuo, se le insta a presentar su denuncia formal.