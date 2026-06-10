Gobierno usará IA para revisar trámites y reducir burocracia estatal

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno del presidente Nasry Asfura y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron impulsar una herramienta de inteligencia artificial orientada a revisar trámites, detectar barreras burocráticas y modernizar la gestión pública en Honduras. El acuerdo fue abordado este miércoles durante una reunión entre el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y la representante residente del BID en Honduras, Julia Johannsen, como parte de las acciones de cooperación para avanzar en la transformación digital del Estado. Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación del programa “Desregulación y Simplificación Administrativa: Herramienta de IA para el Diagnóstico”, una plataforma que permite analizar grandes volúmenes de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos.

Según se informó, la herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar duplicidades normativas, trámites excesivos, discrecionalidad en los procesos, costos innecesarios y otros obstáculos que afectan la eficiencia institucional y la inversión. La plataforma también facilitaría la identificación de sectores prioritarios para simplificar procesos dentro de las instituciones públicas, mediante diagnósticos técnicos que permitan revisar, ordenar y optimizar la atención que recibe la ciudadanía.

Como resultado de la reunión, el Gobierno y el BID acordaron instalar una mesa técnica de trabajo para definir los primeros proyectos piloto y seleccionar los procesos administrativos que serán evaluados con esta metodología. Las acciones se desarrollarán en coordinación con la estrategia de Gobierno Digital que impulsa la administración de Asfura, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los servicios públicos y fortalecer la competitividad del país. Las autoridades señalaron que la modernización del Estado es clave para mejorar la atención ciudadana, generar condiciones más favorables para la inversión y promover mayor transparencia en la administración pública.