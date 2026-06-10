Proponen exonerar Tasa de Seguridad en préstamos de vivienda y Mipymes

Tegucigalpa, Honduras

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley orientada a exonerar del pago de la Tasa de Seguridad Poblacional los préstamos destinados a vivienda y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La propuesta busca facilitar el acceso al crédito, impulsar el emprendimiento y reducir los costos financieros para las familias hondureñas y los pequeños empresarios.

Jiménez, representante del departamento de Cortés, explicó que la iniciativa pretende eliminar este cobro en los financiamientos relacionados con vivienda y actividades productivas.

Según detalló, el objetivo es permitir que más personas puedan acceder a créditos en mejores condiciones y con menores cargas económicas.

La congresista afirmó que el acceso al financiamiento es clave para el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, destacó el papel de las Mipymes como generadoras de empleo y dinamizadoras de la economía nacional.

¿Qué contempla la iniciativa?

El proyecto establece que los préstamos destinados a la compra, construcción o mejora de vivienda quedarían exentos de la Tasa de Seguridad.

De igual forma, la exoneración aplicaría a los créditos otorgados a las Mipymes para iniciar o fortalecer sus actividades productivas.

La medida busca reducir el costo total de los préstamos y facilitar el acceso al sistema financiero formal.

Jiménez señaló que muchos emprendedores enfrentan dificultades para acceder a financiamiento debido a los altos costos asociados a los créditos.

Agregó que esta iniciativa busca fortalecer el emprendimiento y apoyar a quienes generan empleo en el país. En el caso de la vivienda, sostuvo que la propuesta contribuiría a reducir el déficit habitacional en Honduras.

De esta forma, más familias podrían acceder a una vivienda digna mediante condiciones de financiamiento más favorables.

La diputada indicó que la exoneración de la Tasa de Seguridad funcionaría como un incentivo para la inversión productiva. Asimismo, consideró que la medida permitiría dinamizar la economía nacional y ampliar las oportunidades de desarrollo.