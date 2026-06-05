Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, es sentenciado en USA

El exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Francisco Cosenza, fue sentenciado este viernes 5 de junio por una Corte de Estados Unidos a cinco años de libertad condicional bajo régimen de detención domiciliaria, tras su proceso judicial por delitos relacionados con corrupción.
La resolución judicial pone fin a un extenso proceso que se originó luego de su captura en Tegucigalpa y posterior extradición hacia territorio estadounidense en abril de 2024.
Cosenza fue requerido por la justicia de Estados Unidos para responder por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al manejo de fondos públicos destinados a programas de seguridad.
El caso está relacionado con el uso de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, un mecanismo creado para financiar equipamiento policial y militar en Honduras, pero que ha sido objeto de investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos.
De acuerdo con el expediente, el exfuncionario se declaró culpable por cargos vinculados a lavado de activos y sobornos, razón por la cual no fue sometido a juicio.
Audiencia de sentencia fue postergada varias veces
El proceso de sentencia sufrió múltiples retrasos debido a complicaciones de salud del exfuncionario, lo que provocó que la audiencia fuera pospuesta en varias ocasiones.
Inicialmente, la lectura de sentencia estaba programada para el 31 de octubre de 2025, pero fue reprogramada para el 18 de noviembre del mismo año a solicitud de la defensa.
Posteriormente, el tribunal concedió nuevas prórrogas tras argumentos médicos y evaluaciones neuropsicológicas solicitadas por su equipo legal, lo que prolongó aún más el proceso.
En diciembre de 2025, la audiencia volvió a ser reprogramada para febrero de 2026, luego de que se informara que Cosenza había sufrido un derrame cerebral que requirió atención especializada.
Más adelante, la diligencia fue fijada para el 18 de marzo de 2026, pero nuevamente fue suspendida tras reportarse su hospitalización debido a una caída.
La audiencia fue programada para este viernes 5 de junio de 2026, fecha en la que la corte estadounidense logró concretar la sentencia definitiva. Cabe mencionar que la Fiscalía estadounidense solicitaba una condena de 10 años de cárcel para el exfuncionario hondureño.