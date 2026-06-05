Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, es sentenciado en USA

Miami, Estados Unidos

El exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Francisco Cosenza, fue sentenciado este viernes 5 de junio por una Corte de Estados Unidos a cinco años de libertad condicional bajo régimen de detención domiciliaria, tras su proceso judicial por delitos relacionados con corrupción. La resolución judicial pone fin a un extenso proceso que se originó luego de su captura en Tegucigalpa y posterior extradición hacia territorio estadounidense en abril de 2024.

Cosenza fue requerido por la justicia de Estados Unidos para responder por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al manejo de fondos públicos destinados a programas de seguridad. El caso está relacionado con el uso de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, un mecanismo creado para financiar equipamiento policial y militar en Honduras, pero que ha sido objeto de investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos. De acuerdo con el expediente, el exfuncionario se declaró culpable por cargos vinculados a lavado de activos y sobornos, razón por la cual no fue sometido a juicio.

Audiencia de sentencia fue postergada varias veces