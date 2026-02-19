Posponen la lectura de sentencia contra Francisco Cosenza en EEUU

Miami, Estados Unidos.

La nueva fecha de la audiencia es el 18 de marzo de 2025 y Cosenza deberá presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

La lectura de sentencia contra el exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, fue pospuesta nuevamente.

El exfuncionario hondureño enfrenta cargos por lavado de activos vinculados a sobornos asociados con contratos gubernamentales durante su gestión al frente de la Tasa de Seguridad.

Consenza fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril del 2024. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, habría empleado cuentas offshore y empresas fachada para blanquear aproximadamente 200 mil dólares.

Se declaró culpable del delito de participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales en agosto de 2025, pero debe seguir esperando la lectura de su sentencia.

De acuerdo con un memorando de sentencia presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cosenza "abusó de su posición de confianza dentro del gobierno hondureño" al recibir sobornos de empresarios estadounidenses y canalizar esos fondos a cuentas bancarias en el extranjero y en el sur de Florida.