Posponen la lectura de sentencia contra Francisco Cosenza en EEUU

La lectura de sentencia contra el exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, fue pospuesta nuevamente.
La nueva fecha de la audiencia es el 18 de marzo de 2025 y Cosenza deberá presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
El exfuncionario hondureño enfrenta cargos por lavado de activos vinculados a sobornos asociados con contratos gubernamentales durante su gestión al frente de la Tasa de Seguridad.
Consenza fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril del 2024. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, habría empleado cuentas offshore y empresas fachada para blanquear aproximadamente 200 mil dólares.
Se declaró culpable del delito de participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales en agosto de 2025, pero debe seguir esperando la lectura de su sentencia.
De acuerdo con un memorando de sentencia presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cosenza "abusó de su posición de confianza dentro del gobierno hondureño" al recibir sobornos de empresarios estadounidenses y canalizar esos fondos a cuentas bancarias en el extranjero y en el sur de Florida.
En el caso también están implicados Carl Alan Zaglin (68), dueño de una fábrica de uniformes y accesorios policiales en Georgia, y Aldo Néstor Marchena (50), residente de Boca Ratón, Florida.
Según estimaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, la pena podría alcanzar hasta los 10 años de prisión, misma que será fijada en la audiencia de marzo.