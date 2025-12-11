Defensa solicita nueva prórroga de sentencia para Francisco Cosenza tras derrame cerebral

Florida, Estados Unidos.

Según la moción presentada, la defensa solicitó la reprogramación con el fin de obtener un examen e informe neuropsicológico que evalúe el estado de salud del hondureño.

La petición fue presentada ante la Corte del Estado de Florida , donde Cosenza enfrenta cargos tras declararse culpable por participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales.

La defensa de Francisco Roberto Cosenza Centeno , exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad en Honduras, solicitó a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida que se aplace la audiencia de sentencia programada originalmente para el 31 de octubre de 2025 .

El documento detalla que Cosenza presenta un deterioro neurocognitivo asociado a un derrame cerebral previo, condición que, según la defensa, ha derivado en problemas de movilidad y múltiples caídas recientes dentro del centro penitenciario.

El abogado de Cosenza indicó que ha recopilado los registros médicos que respaldan estos problemas de salud y que se ha comunicado con el neuropsicólogo Michel Quiroga para realizar una evaluación especializada.

De manera paralela, la defensa solicitó autorización de fondos por 3,000 dólares al Gobierno de Estados Unidos para contratar al especialista y completar el informe requerido.

La moción argumenta que la prórroga “serviría a los intereses de la justicia”, ya que la condición neurocognitiva actual de Cosenza constituye información relevante para los factores de sentencia establecidos en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Según los documentos oficiales, la Corte en Florida ya respondió a la solicitud y reprogramó la lectura de sentencia para febrero de 2026.

Cosenza, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado, se declaró culpable en agosto y evitó ir a juicio. Su sentencia, originalmente prevista para este año, quedó pospuesta debido a las complicaciones de salud que enfrenta en prisión.