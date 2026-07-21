Censo revelará cuánto ha crecido San Pedro Sula en 13 años

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años, pero sus cifras poblacionales aún se basan en registros de hace más de una década, una brecha que el nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda 2026 busca cerrar. El levantamiento que comenzará el próximo 17 de agosto en todo el país, pretende determinar cuántas personas viven actualmente en los municipios, dónde se encuentran y cuáles son sus principales condiciones de vivienda, educación, acceso a tecnología y movilidad. En el caso de la Ciudad Industrial, la última medición censal oficial corresponde a 2013, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que tenía 719,064 habitantes, convirtiéndose en el municipio con mayor carga poblacional del departamento de Cortés. Mientras que un registro de población por distritos elaborado por la municipalidad en 2014 calculó que en la ciudad residían unas 734,997 personas. Sin embargo, ambas cifras han quedado rezagadas. De acuerdo con expertos, el nuevo censo proporcionará una base actualizada que permitirá determinar cómo se distribuyen sus habitantes, en una ciudad integrada por barrios históricos, colonias, residenciales, aldeas, caseríos, bordos y sectores industriales. La carga poblacional llevó al INE a organizar a San Pedro Sula como un grupo separado del resto de municipios de Cortés durante la etapa de capacitación y planificación del operativo censal. Juan Carlos Salgado, representante de comunicaciones del INE, explicó que la cantidad de personal requerida para organizar el levantamiento del censo en San Pedro Sula es similar a la destinada en conjunto para los demás municipios del departamento.

Distribución por distritos

San Pedro Sula está compuesta por 20 distritos, 18 que aparecen en el mapa de barrios y colonias, más Cofradía y El Merendón. Según el registro poblacional de 2014, que incluía 19 de los 20 distritos, el que concentraba mayor carga era el distrito 16, que corresponde a El Carmen, con una población estimada de 79,633 personas. Este comprende colonias, aldeas y residenciales, como aldea El Carmen, la colonia Santa Martha, El Porvenir, Los Naranjos, El Ocotillo, Bosques de Jucutuma y Nueva Inversión, entre otros. En tanto, el distrito 19, Cofradía, figuraba como el segundo más poblado, con 68,898 habitantes. Le seguían el distrito 15 de Rivera Hernández, con 56,048 personas; el distrito 18 de Chamelecón, con 55,392; y el distrito 1, ubicado en el noroeste de la ciudad, con 55,207. Estas cifras tienen más de una década de antigüedad y no reflejan en su totalidad los movimientos poblacionales, la migración interna ni los cambios habitacionales registrados desde entonces.

Para el director del Departamento de Investigación y Estadística Municipal (DIEM), Mariano Gómez, el censo refrescará las cifras de población de San Pedro Sula, permitiendo actualizar estadísticas y conocer si los sectores que encabezaban el listado continúan siendo los más poblados o si el crecimiento se ha desplazado a otras zonas. Por su parte, Salgado destacó que la actualización será clave para la planificación de la ciudad, debido a que las estadísticas son fundamentales para formular proyectos, establecer prioridades y orientar recursos estatales hacia los municipios. El funcionario explicó que los datos ayudarán a que las autoridades municipales y de Gobierno central cuenten con información más precisa al momento de definir inversiones y asignar recursos de acuerdo con las condiciones encontradas en cada territorio.

En esa misma línea, el diputado de Cortés, Carlos Umaña, consideró que los resultados del censo serán positivos e importantes para orientar las inversiones estatales en vivienda, así como los programas de financiamiento y subsidios dirigidos a las familias que necesitan acceder a una solución habitacional. Esto debido a que, además de contar habitantes, la boleta censal recopilará información sobre las características de las viviendas, los niveles educativos, la migración interna y hacia otros países, entre otras variables fundamentales para conocer la realidad nacional.