Sector agrario emplea a más de 800 mil hondureños, revela censo

Tegucigalpa

La información estadística sobre la agricultura y la ganadería del país no había sido actualizada en más de tres décadas.

Con la publicación del Censo Agropecuario Nacional (CAN), se establece que estos sectores productivos emplean a 879,612 personas, de las cuales apenas 21,990 —equivalente al 2.5%— cuentan con empleo permanente.

El 97.5% restante, es decir, 857,622 personas, labora de forma temporal. Del total de ocupados, 759,273 son hombres (86.3%) y 120,339 mujeres (13.7%).

El número de productores agrícolas asciende a 408,965, lo que representa un incremento de 100,618 en comparación con 1993, cuando se contabilizaron 308,347. La mayoría de los productores son hombres y únicamente el 0.3% corresponde a organizaciones.

El grupo etario con mayor presencia de productores es el de 60 años y más, aunque también se registraron 3,552 productores con edades entre 15 y 19 años.

En cuanto a las explotaciones agropecuarias —unidades productivas bajo una misma gestión que integran tierras, animales e infraestructura, sin importar su ubicación o forma de tenencia— estas pasaron de 317,199 a 412,255, lo que representa un aumento de 95,056 explotaciones.

Hace 31 años, el área cultivada registrada era de 801,137 hectáreas; sin embargo, para 2024 se incrementó en 218,611 hectáreas, alcanzando un total de 1,019,748 hectáreas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró el CAN tomando como referencia el año agrícola comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024. Para la producción pecuaria, el levantamiento consideró las existencias al 1 de septiembre de 2024.

Resultados

En el rubro de granos básicos, el censo identifica a 326,914 productores y 328,002 explotaciones agropecuarias.

El maíz, frijol, arroz y sorgo figuran como los principales cultivos, concentrados en aproximadamente el 40% de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira y Choluteca.

Asimismo, el documento señala la existencia de 17 cultivos anuales —entre frutas y hortalizas— con una producción de 820,858.7 toneladas métricas, además de más de 6.9 millones de toneladas métricas correspondientes a cultivos permanentes como la caña de azúcar, la palma aceitera y el café.

En relación con la producción pecuaria, el censo reporta más de 2.2 millones de bovinos, 463,510 porcinos, 114,428 equinos y 52.6 millones de aves de corral en el país.

Además, se registró la existencia de 16,181 ovinos, 6,710 conejos y 5,525 caprinos.