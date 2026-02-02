Una persona muerta y dos heridas deja ataque armado en Olancho

Olancho

Una persona muerta y dos heridas dejó un ataque armado en el barrio San Francisco, ubicado en Catacamas, Olancho, la noche de ayer domingo.

De momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas se encontraban dentro de un camión blanco de doble cabina cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que les dispararon sin mediar palabra.