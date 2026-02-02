Una persona muerta y dos heridas deja ataque armado en Olancho

Una persona muerta y dos heridas dejó un ataque armado en el barrio San Francisco, ubicado en Catacamas, Olancho, la noche de ayer domingo.
De momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas se encontraban dentro de un camión blanco de doble cabina cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que les dispararon sin mediar palabra.
Tras el ataque, una persona falleció y otras dos resultaron heridas. El reporte detalla que en el camión se encontraba otra persona, quien afortunadamente resultó ilesa y fue quien reportó lo sucedido, al igual que otros vecinos del sector que oyeron los balazos y llamaron al 911.
Las dos personas heridas se encuentran en un centro asistencial.
Las autoridades policiales llegaron al lugar del crimen y realizan las investigaciones del caso.