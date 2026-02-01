Tres mujeres detenidas por tráfico de droga en Cabañas, Medina y Mi Única Esperanza

La Policía Nacional de Honduras reportó la detención de tres mujeres en distintos sectores de San Pedro Sula, como resultado de allanamientos de morada y operativos de prevención orientados a combatir el tráfico de drogas en la zona norte de Honduras.
Una de las primeras detenidas fue una mujer de 25 años tras un allanamiento policial en la colonia Mi Única Esperanza, colonia al par de Central de Abastos y Mercados, donde se le decomisaron 35 envoltorios con supuesta cocaína, 24 envoltorios de presunta piedra crack y 16 envoltorios con supuesta marihuana.
En otra acción, agentes de la UMEP-7 capturaron en el Barrio Cabañas a Patricia Isabel Mendoza Robles de 33 años de edad, a quien se le decomisaron 20 envoltorios de supuesta marihuana y 17 bolsitas con presunta droga tipo crack.
Mediante trabajos intensivos de prevención, policías también detuvieron en el Barrio Medina a Iris Dolores Hernández Alvarado de 37 años de edad, señalada como supuesta distribuidora de drogas. Durante la operación se decomisaron varios envoltorios con sustancias ilícitas.
Las tres detenidas fueron trasladadas a las estaciones policiales correspondientes y puestas a disposición del Ministerio Público, para que se continúe con el proceso legal por el delito de tráfico de drogas.