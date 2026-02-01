Tres mujeres detenidas por tráfico de droga en Cabañas, Medina y Mi Única Esperanza

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras reportó la detención de tres mujeres en distintos sectores de San Pedro Sula, como resultado de allanamientos de morada y operativos de prevención orientados a combatir el tráfico de drogas en la zona norte de Honduras.

Una de las primeras detenidas fue una mujer de 25 años tras un allanamiento policial en la colonia Mi Única Esperanza, colonia al par de Central de Abastos y Mercados, donde se le decomisaron 35 envoltorios con supuesta cocaína, 24 envoltorios de presunta piedra crack y 16 envoltorios con supuesta marihuana.