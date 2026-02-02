Nasry Asfura felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral en Costa Rica

Tegucigalpa

“Que Dios la guíe en esta alta responsabilidad y bendiga al pueblo costarricense”, concluyó el político hondureño en su mensaje.

Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa de gobierno, destacando la importancia del respeto a la democracia, la institucionalidad y la cooperación entre las naciones hermanas para el fortalecimiento de la región.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Asfura expresó que tuvo el honor de comunicarse con Fernández para felicitarla por su triunfo, el cual calificó como resultado de la voluntad democrática del pueblo costarricense.

El presidente hondureño Nasry Asfura felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández , tras su victoria en las recientes elecciones celebradas en ese país.

Con la elección de ayer domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta para el periodo 2026-2030, Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha y se encamina a cambios "profundos e irreversibles", mientras que la oposición ha advertido que no permitirá "cosas indebidas".

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, anunció este domingo en su discurso de victoria un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, politóloga de 39 años, no detalló los cambios que quiere impulsar en la "tercera república", pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

La presidenta electa, quien obtuvo el 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda, dijo que ella es "una demócrata convencida" y una "defensora de la libertad, de la vida y de la familia".