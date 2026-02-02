Jeaustin Campos elogia al Real España y habla del estado físico de Nixon Cruz

San Pedro Sula, Honduras.

Finalmente, Campos valoró la actitud y carácter de Real España en el cierre del partido: “Hicimos un partido para no perderlo, inclusive en la adversidad tratamos de sobreponernos y lo hicimos”. Destacó la evolución del equipo, afirmando que los jugadores muestran “un temperamento cada vez mejor” y que, aunque la competencia será dura, mantienen un ADN claro: “Luchar, pelear, jugando bien o en adversidad, con el marcador a favor o en contra”.

El regreso de Nixon Cruz fue otro punto central de la conferencia, luego de que se comentó que iba a estar hasta un mes fuera de las canchas: “Durante la semana no estuvo entrenando, más bien se estuvo haciendo estudios por el golpe. Hoy hablé con él y está bien. Es algo normal. Tiene una pequeña molestia que arrastra desde hace algunos años y vamos a tratar de atacarla para que, a través de fisioterapia y gimnasio, podamos tenerlo con menos situaciones dolorosas”.

Jeaustin Campos reconoció la frustración tras el empate 2-2 de Real España ante Motagua en la tercera jornada del Clausura 2026. “Sí, es doloroso. Se lo dije a ellos”, afirmó el técnico costarricense, aunque destacó que su rival “es muy calificado, con buenos jugadores, jugadores de selección”. Campos explicó que el equipo cumplió con su plan de juego: “Hoy nosotros lo hicimos bien. De repente no se vio tan bien el rival porque presionamos, teníamos un plan de juego y se cumplió”.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS --

¿Qué le pareció este partido en el que Real España inicia ganando y termina rescatando un punto, y cómo vio a Nixon Cruz, que vuelve luego de haber estado fuera por el tema de la lesión?

Con respecto a tu pregunta, sí, es doloroso. Se lo dije a ellos. No quiero desmeritar a nuestro rival, que es un rival muy calificado, con buenos jugadores, jugadores de selección. Ya ustedes saben el esquema de un gran equipo como Motagua. Hoy nosotros lo hicimos bien. De repente no se vio tan bien el rival porque presionamos, teníamos un plan de juego y se cumplió. Tuvimos oportunidades, creamos, pero de repente tres balones parados. Sabemos que 'Droopy' es un buen cobrador, pero no podemos tener esos despistes. Fueron tres, dos terminaron en gol y una la pasaron por encima. Es inconcebible.

Se lo decía a los muchachos: con el juego que hicimos hoy, con la actitud, con el volumen ofensivo y la atención defensiva en el juego normal, duele perder puntos en situaciones que para nosotros han sido nuevas. No sé si en el torneo anterior nos hicieron dos o tres goles a balón parado en todo el campeonato y hoy, desafortunadamente, fallamos. Con un equipo como Motagua, le das una oportunidad y te complica. Creo que era un partido para más, incluso para no empatar, con el mayor de los respetos, pero también fuimos presa de nuestros errores. Al final hay que rescatar la gallardía y la actitud para ir a buscar no solo el empate, sino un tercer gol que nos diera la victoria.

Con respecto a Nixon, sí, lo hablamos desde el partido anterior. Ya se le hicieron estudios y gracias a Dios lo vamos a tratar de manera conservadora; no requiere cirugía por el momento. Durante la semana no estuvo entrenando, más bien se estuvo haciendo estudios por el golpe. Hoy hablé con él y está bien. Es algo normal. Tiene una pequeña molestia que arrastra desde hace algunos años y vamos a tratar de atacarla para que, a través de fisioterapia y gimnasio, podamos tenerlo con menos situaciones dolorosas y que se cuide mejor de cara a los futuros partidos.

¿Qué tan complicado puede ser visitar a Marathón el próximo domingo, tomando en cuenta que será otro clásico como visitante?

Lo he dicho a los muchachos y también lo he explicado aquí: vamos juego a juego, partido a partido. Por el momento necesitamos puntuar, idealmente de a tres. En términos generales, lo más importante es puntuar y ganar. A lo largo de los partidos vamos a ir viendo qué cosas estamos haciendo bien y en cuáles tenemos áreas de mejora. Hay que ir puliendo el equipo, los jugadores nuevos. Hoy fue el primer partido completo de Ritacco, ya Eddie y Sayago están haciendo una dupla, tuvimos a Nixon y a Arzú en el banco, Vuelto anda bien.

Ya tenemos algunos elementos, sobre todo de medio campo hacia arriba, para poder tomar decisiones. Mientras alineamos y ajustamos algunas situaciones, lo importante es ganar. Hoy fallamos en eso, pero sobre la marcha, ir puntuando y ganando hace mucho más fácil mejorar y construir un equipo más pulido, con una idea clara y en todas las facetas del juego.

Cuando el partido estuvo en desventaja, usted hizo varias modificaciones. Entró Nixon, Eddie Hernández a acompañar a Sayago. ¿Qué fue lo que más le gustó del cierre de Real España, que se vio bastante intenso?

Eso precisamente: que el fútbol no hay que merecerlo y que muchas veces no existe la injusticia, pero hoy sí hubiera sido injusto. No merecíamos salir derrotados del partido que jugamos. Ustedes saben que yo soy crítico de mi equipo, pero hoy hicimos un gran partido. Hicimos un partido para no perderlo, inclusive en la adversidad tratamos de sobreponernos y lo hicimos. Estuvimos muy cerca de salir con el gane, y eso es lo que yo les avalo a los muchachos. El partido anterior le dimos vuelta a un resultado que empezó adverso, entonces estamos viendo un carácter y un temperamento cada vez mejor. Ya hay más horas de fútbol en los que están ahí, hay más jerarquía y hay que seguir así.

La competencia va a estar durísima. Hoy no jugó Aparicio, que vamos a tomarlo en cuenta en estos juegos. El caso de Mejía, que entra de cambio, y los que usted mencionó que no arrancaron, nos van a dar más versatilidad, pero lo más importante es esa actitud, ese ADN que hemos incorporado al grupo: luchar, pelear, jugando bien o en adversidad, con el marcador a favor o en contra. Eso me está gustando bastante.

¿Qué calificación se le puede dar hoy a Darixon Vuelto, y cuál es la valoración de Ritacco, un jugador del que se tenía mucha expectativa?

Lo de Vuelto es algo que hemos hablado y conversado estos días: la constancia. Si le está yendo bien, tiene que ser constante, identificar las cosas que lo han llevado a ese rendimiento y mantenerlas.

Lo de Ritacco, a mí me parece que fue un muy buen partido. Es más difícil para un jugador de medio campo hacia adelante acoplarse, o que los compañeros se acoplen a su juego. Para defender es menos complicado: hay que marcar y defender.

De medio campo para arriba hay que leer movimientos: si uno es rápido, si le gusta el pie, si busca una pared, si se mueve en ciertas zonas. Tal vez ustedes no lo vieron, pero él empezó a moverse en zonas desprotegidas del rival y no lo identificaron. Es un poco más complicado. Sinceramente pensé que iba a estar más controlado, que por momentos iba a pasar inadvertido, pero me parece que hizo un muy buen partido. Por supuesto, está la expectativa de que, conociéndose más con Jhow, con Osorto, con Nixon, con Vuelto y con los de arriba, tenga más sincronización y podamos ver una mejor versión.

En el penal vimos que Sayago y Eddie estaban ahí para ejecutarlo. ¿Ya hay un orden definido para los penales?

Para mí eso es relativo. En mi época, cuando yo jugaba, decían que el primer penal lo hacía uno específico. Sí practicamos penales y sabemos que ahí están Jhow y Eddie, que los tiran bastante bien.

Pero a mí no me gusta imponer. Tampoco es que cualquiera lo vaya a tirar, pero no te voy a decir “vos lo tirás” si mentalmente no estás bien o no tuviste un buen partido. El jugador no me va a decir que no, pero se trata de sumar, no de arriesgar. Yo prefiero que lo tire el que esté mejor, dentro de los que tenemos claros. El que se sienta mejor. Hay veces que he sido más específico y digo “lo tira Jhow” y listo. Pero lo importante es que entró. Me gusta que Eddie también haya anotado, es importante tenerlos ahí, a Sayago y a él. Gracias a Dios.