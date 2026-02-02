  1. Inicio
Cierre de mercado, EN VIVO: Barcelona manda a préstamo a un crack

EN DIRECTO | Así se mueve el mercado de fichajes en su último día.

1 de 19

La última jornada del mercado de fichajes se vive con máxima intensidad, entre operaciones de última hora, rumores que se confirman y negociaciones que se rompen en el último instante.
2 de 19

Se cae el fichaje de Jean Philippe Mateta al AC Milan. Después de haber realizado hoy dos sesiones de pruebas médicas, el jugador no llegará al club italiano.
3 de 19

El Real Madrid ha bloqueado la marcha de Fran García (26 años). Según informó Cope, el Bournemouth de Andoni Iraola deseaba al lateral español para este mismo invierno, pero el club blanco ha rechazado la oferta.
4 de 19

El PSG desea contar con Luis Enrique más allá de junio de 2027 y ya ha iniciado negociaciones para ampliar su contrato, según informó la Cadena SER.
5 de 19

La Juventus no quiere a Mauro Icardi. El propio entrenador del club, Luciano Spalletti, lo ha negado públicamente
6 de 19

Keyrol Figueroa podría cambiar de club en el último día del mercado de fichajes. El Liverpool debe definir este martes el futuro del atacante de sangre catracha.
7 de 19

Andrés Cuenca renovó su contrato hasta 2027 y fue cedido al Sporting de Gijón hasta el final de la presente temporada.
8 de 19

Ronaldo se opone a la concreción del traspaso de Benzema al Al-Hilal, al considerar que vulnera el principio de igualdad de condiciones entre los grandes clubes y concede una ventaja competitiva a una institución sobre el resto.
9 de 19

El posible traspaso de Ricardo Pepi al Fulham quedó descartado. El PSV Eindhoven notificó al club inglés esta mañana, pero finalmente no otorgó luz verde a la operación, pese a existir un acuerdo por 37 millones de euros.
10 de 19

El Chelsea se prepara para volver a contactar al Estrasburgo por Mamadou Sarr.
11 de 19

El Arsenal ha iniciado conversaciones con el Hearts FC por el joven talento escocés James Wilson, delantero de 18 años que ya es internacional con la selección nacional.
12 de 19

El Genoa explora la posibilidad de fichar a Nathan Patterson, del Everton, en calidad de préstamo, pero solo si Norton Cuffy abandona el club antes del cierre del mercado.
13 de 19

Sverre Nypan ha regresado al Manchester City tras su cesión en el Middlesbrough y lucirá el dorsal 41 en el club.
14 de 19

El West Ham espera la respuesta definitiva de Axel Disasi sobre su transferencia, tras haber alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea para su cesión.
15 de 19

El FC Colonia ha llegado a un acuerdo con Felipe Chávez, procedente del FC Bayern.
16 de 19

Jeremy Jacquet ficha por el Liverpool. El contrato ya está cerrado hasta junio de 2026, según se ha revelado. La operación se ha concretado por una tarifa de 60 millones de euros más 10 millones adicionales para el Rennes.
17 de 19

Real Madrid ha recibido dos ofertas de 40 millones de euros por Huijsen. Aunque el central internacional español no está teniendo una gran temporada, cuenta con poderosos pretendientes en la Premier League.
18 de 19

El Newcastle ha rechazado la oferta del Arsenal por Sandro Tonali. En el último día de mercado, el club londinense se lanzó con todo por su fichaje, pero el Newcastle declinó la propuesta.
19 de 19

Luca Netz al Nottingham Forest. El acuerdo se cerró por 2,5 millones de euros más complementos, incluyendo una cláusula de reventa.
