  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 09:03 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Sabes tomarte los cambios con inteligencia,...no falles ahora...

Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las relaciones de pareja saldrán de la rutina de la forma más imprevista, el aburrimiento de lo cotidiano dejará paso a un acontecimiento relacionado con la cultura o el arte que, pese a tu aprensión, acabará por gustarte.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque a veces te parezca que prácticamente solamente te rodea la mediocridad, te llegarán destellos de luz desde algunas personas para tirar hacia delante con tus proyectos más innovadores.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás profundizar en mayor medida en las cuestiones de renovación ya iniciadas para que el apartado del trabajo deje de ser una preocupación en tu vida. Sal con la gente que te apetezca y procura divertirte con las cosas más sencillas y primarias.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy te mostrarás un poco confuso de cara a los demás, pero, curiosamente, por dentro tendrás las cosas muy claras. Tendrás dificultad para expresar tus ideas y verbalmente, así es que debes dejar fijados por escrito tus puntos de vista.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Necesitarás más que nunca el apoyo incondicional de las personas que te quieren. Se consolidarán las negociaciones de compraventa que tienes en curso y te aportarán algunos beneficios. Mantente alejado de las situaciones conflictivas.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No es un buen momento para hacerte responsable de nuevos proyectos que exijan dedicación absoluta. Has encaminado tu vida en dirección opuesta al mundo competitivo, y posiblemente siente mal a los directivos de tu empresa.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás la necesidad de poner en orden tus proyectos y contarás con la ayuda de alguien que te sorprenderá gratamente, pero parar ello necesitarás tomar algunas decisiones por ti mismo. No lo dudes, que será para bien.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te encontrarás en el top de tu autoestima. Te sientes alegre y participativo en todo lo que te propongan. Vas a tener mucho éxito en las relaciones con el sexo opuesto y será un buen día para hacer nuevos amigos.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Algún familiar te tomará como paño de lágrimas para un problema sentimental pero, además de prestarle tu apoyo, aprenderás cosas sobre las relaciones humanas que te servirán para el futuro.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si vives de tu propio negocio, puedes empezar a plantearte disfrutar de unos días de vacaciones. Tu pareja echa de menos que salgáis los dos solos de vez en cuando y va a reclamarte más atención durante los próximos días.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te adaptas rápido a las nuevas situaciones y no vas a tener ningún problema con la situación que se te presenta en el campo laboral.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las cuestiones de salud coparán este día para los nacidos bajo la égida de Piscis, y en sentido general se sentirán atraídos por nuevas formas de vida más sanas, que garanticen cierta estabilidad en la salud en el futuro.

Cargar más fotos