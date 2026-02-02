Grammy 2026: los mejores momentos de una gala politizada

Una industria unida contra Trump y el ICE : Si bien el año pasado la gala destacó por la escasa presencia de discursos políticos, en un momento en el que coincidía con la entrada al poder de Donald Trump, la 68º edición se prestó como una de las más arrolladoras en un contexto de gran tensión e indignación en EE.UU. después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.Diversos artistas aprovecharon la gala para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La protesta comenzó con pins reivindicativos portados por artistas Eilish, Gaga o Justin Bieber, pero escaló rápidamente a los discursos de aceptación. Eilish calificó de injusta la situación migratoria en EE.UU., mientras que Bad Bunny marcó el momento más político de la noche al anteponer su rechazo a la agencia federal incluso antes de sus agradecimientos personales."No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", agregó en un poderoso discurso en el que llamó a hacer frente con amor, al odio que polariza cada vez más la sociedad.