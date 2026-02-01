Activan respuesta de emergencia en la red vial por derrumbes y lluvias

Tegucigalpa, Honduras

Las lluvias persistentes que afectan la zona norte de Honduras han provocado derrumbes, inundaciones y el riesgo de interrupción total en varias carreteras, dejando comunidades incomunicadas y limitando el tránsito vehicular. Ante este panorama, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) activó su Unidad de Respuesta Rápida para atender las afectaciones en los puntos más críticos de la red vial.

Aníbal Ehrler, titular de la SIT, explicó que se puso en funcionamiento la Unidad de Respuesta Rápida en Emergencias (URRA), a través de la Dirección de Caminos Productivos, con el objetivo de recopilar información en tiempo real sobre los daños ocasionados por las lluvias en los departamentos más afectados. Según detalló el funcionario, hasta el momento se han identificado al menos cuatro puntos críticos en la carretera CA-13, donde existe un alto riesgo de interrupciones en la circulación si continúan las precipitaciones. En estas zonas, la SIT mantiene listos a contratistas, supervisores y coordinadores de sector, así como maquinaria pesada, para intervenir de inmediato una vez que las condiciones climáticas lo permitan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ehrler también informó sobre un derrumbe registrado en el departamento de Olancho, específicamente después del municipio de San Esteban, situación que podría derivar en el cierre total de la vía. Indicó que ya se giraron instrucciones al personal técnico para realizar las evaluaciones correspondientes y proceder con la rehabilitación de la carretera, tan pronto cesen las lluvias.

Peligro en áreas de alto riesgo

El funcionario reiteró que las acciones de la SIT se concentran en la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial, y subrayó que el personal se mantiene en alerta permanente para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia. Asimismo, hizo un llamado a la población a circular con extrema precaución, evitar cruzar ríos crecidos o zonas con derrumbes activos y priorizar la seguridad personal, especialmente en áreas de alto riesgo. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que se mantiene atendiendo la emergencia provocada por las lluvias registradas desde el pasado 27 de enero, las cuales han generado inundaciones tanto en zonas urbanas como rurales. Luis Salina, jefe de operaciones de Copeco, señaló que los departamentos más afectados son Atlántida, Colón y Yoro, donde se han reportado pérdidas de comunicación vial e inundaciones en viviendas.