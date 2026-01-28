Lluvias intensas golpean el litoral Atlántico y obligan a evacuaciones

Las lluvias del frente frío que afecta el norte y el litoral de Honduras ya dejan nuevos daños. En la aldea de Tornabé, en el municipio de Tela, Atlántida, una familia fue evacuada debido a que su vivienda se inundó.
El río Leán en el municipio de Arizona, también en Atlántida, inundó varios sectores del valle de Leán, amenazando a varias comunidades con quedar incomunicadas. Las alertas se mantienen hasta este jueves.
El río Aguán, en el departamento de Colón, subió su caudal por las fuertes lluvias que caen desde el marte y amenaza con incomunicar el municipio de Santa Rosa de Aguán.
El río Paulaya arrastró parcialmente el puente de madera, y dejó incomunicadas varias aldeas del municipio de Iriona en el departamento de Colón.
Un derrumbe en la calle que conduce a la comunidad de Piedras Amarillas, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, dejó sin paso al sector, horas después se rehabilitó la vía.
Los agentes del Cuerpo de Bomberos rescataron mascotas (perros) luego que la zona de Tornabé, en el municipio de Tela, Atlántida, se inundara por el desbordamiento de quebradas.
Agentes de la Policía Nacional se unieron a la vigilancia de los niveles del mar en el centro de la ciudad de La Ceiba.
Los ríos y quebradas de Atlántida han subido su caudal, algunas se han desbordado sin provocar emrgenecias.
Carlos Chacón, alcalde del municipio de Arizona, lanzó un SOS debido a que el río Leán inundó varias aldeas como Kilómetro 16 y Kilómetro 17, entre otras, dejando 43 personas evacuadas en albergue.
Autoridades de socorro inspeccionan ríos y quebradas en el departamento de Atlántida, y reportan socavones provocados por las lluvias.
El río Papaloteca, en el municipio de Jutiapa, desbordó dejando incomunicadas unas siete comunidades como Nueva Armenia, El 8, El Edén, La Bomba, Diamante y Salado.
Unas 35 personas se encuentran albergadas en el centro comunal de Kilómetro 17 de Jutiapa.