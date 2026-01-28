Caos en venta de boletos para ver a BTS desata rebelión de ARMY en México

Las irregularidades denunciadas incluyen: venta física en taquillas pese a que el proceso se anunció como exclusivo en línea, acceso preferencial a intermediarios, agotamiento inmediato de boletos premium, incrementos sin previo aviso y reportes de cancelaciones sin sanción. A la par, se creó en Change.org una petición para exigir la salida de Ticketmaster y Ocesa de México, la cual ya supera las 200 mil firmas, reflejando el alcance de la inconformidad colectiva. La presión social obtuvo respuesta. El titular de Profeco, Iván Escalante, confirmó la apertura de un procedimiento contra Ocesa por posibles violaciones a la ley derivadas de la falta de transparencia en la venta de boletos para BTS.