La Bicha Catracha debuta en la música y estrena "La Bichi"

El famoso tiktoker hondureño Fredy Rodríguez, conocido popularmente como La Bicha Catracha, sorprendió recientemente con su nueva faceta en la música y estrenó video musical.
El creador de contenido reunió a sus más íntimos amigos y también tiktokers para estrenar el video musical titulado “La Bichi”.
Durante el lanzamiento el joven expresó su gratitud por el apoyo recibido con su nueva canción y en su debut como artista.
“Estoy demasiado feliz, muy orgullosa de mi esfuerzo, del esfuerzo de mi equipo y, por supuesto, muy agradecida con Dios, porque creo que sin Él nada de esto hubiera sido posible”, aseguró.
Rodríguez reveló a LA PRENSA colaboraciones con artistas hondureños, destacando un próximo proyecto con Alessandro Corea, conocido como “El Jangueo” quien ya está trabajando en una nueva producción de raspe.
Respecto al proceso creativo y la producción del video, Rodríguez reconoció la labor de su equipo y de sus socios estratégicos.
Con su estilo cercano y auténtico, La Bicha Catracha confesó los sacrificios económicos detrás del proyecto.
“Ahorre mis pesitos... ahorita ando quebrada. Me invitan unas carnes de la esquina y ni eso puedo”, comentó entre risas.
El estreno de “La Bichi” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, donde los fanáticos pueden disfrutar del debut musical de una de una de las creadoras de contenido más influyentes y con más seguidores en Honduras.
El tema "La Bichi" mezcla ritmos urbanos con un estilo pegajoso y refleja la personalidad auténtica y directa que ha caracterizado a la influencer.
Al reflexionar sobre su trayectoria y recordar sus inicios, La Bicha Catracha envió un mensaje a su “yo del pasado”. “Le diría que se esfuerce, que sea valiente y que confíe en sus capacidades. A veces me he saboteado a mí misma, pero hoy me doy cuenta del potencial que tengo cuando se suman las personas correctas y Dios”, expresó.
Consultada sobre su evolución profesional, tras consolidarse como creadora de contenido en redes sociales, La Bicha Catracha señaló que su incursión en la música responde a la necesidad de reinventarse. “Más allá de ser multipacética, creo que se trata de evolucionar. No siempre podemos entregar el mismo contenido; hay que hacer cosas nuevas y explorar otras facetas”, finalizó.