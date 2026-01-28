La Bicha Catracha debuta en la música y estrena "La Bichi"

Al reflexionar sobre su trayectoria y recordar sus inicios, La Bicha Catracha envió un mensaje a su “yo del pasado”. “Le diría que se esfuerce, que sea valiente y que confíe en sus capacidades. A veces me he saboteado a mí misma, pero hoy me doy cuenta del potencial que tengo cuando se suman las personas correctas y Dios”, expresó.