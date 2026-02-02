San Pedro Sula se consolida como epicentro de grandes eventos en 2026

San Pedro Sula

La capital industrial del país se perfila este año como la ciudad de los grandes eventos, una dinámica que impulsa la economía local y coloca a la ciudad en la vitrina latinoamericana. Conciertos internacionales, ferias comerciales, actividades deportivas, misiones empresariales, congresos médicos y una amplia agenda de encuentros ya están programados para este año, con un impacto directo en sectores como hotelería, comercio, transporte y servicios. La proyección podría ampliarse aún más si el gobierno fortalece la promoción turística y la convierte en una prioridad dentro de la agenda nacional. En ese contexto, el vicepresidente de Destinos de la Asociación Latinoamericana de la Industria de Reuniones (Cocal), Guillermo Orellana, destacó que desde su rol trabaja en la visibilización del potencial del país, el fortalecimiento de alianzas internacionales y la captación de eventos de alto impacto.

"Ya existe un listado de eventos de gran escala que generan ocupación hotelera y un circulante económico significativo para la ciudad y el país", señaló. Orellana expresó su expectativa de que el turismo sea asumido como una herramienta real de desarrollo y generación de empleo. A su criterio, Honduras y San Pedro Sula cuentan con condiciones para consolidarse como un país multidestino, integrando turismo de reuniones y convenciones, cruceros, ocio y aventura. El directivo también preside el Buró de Convenciones de la ciudad. Para este año ya están confirmados eventos de gran convocatoria que inician el próximo mes, entre ellos Cafeexpo 2026, la Convención Istmania, Expo Horeca 2026, el Foro Latinoamericano de Turismo Sostenible, Comic Con 2026, el Congreso de Ginecología y Obstetricia, el Congreso Nacional de Nefrología, además de otros que continúan en proceso de confirmación.



Agenda empresarial

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) definió su calendario de eventos comerciales como parte de su estrategia para promover la inversión, el networking empresarial y el desarrollo económico.