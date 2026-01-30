Luz verde para iniciar licitación de túnel en bulevar Armenta

San Pedro Sula, Honduras

El proceso de licitación para construir el túnel en el bulevar Armenta a la altura del puente Río Blanco y la intersección con la salida norte, comenzó con la decisión corporativa tomada hace unos momentos.

En la segunda sesión corporativa realizada por la nueva administración se conoció la moción, entre otras, presentada por el alcalde Roberto Contreras.

La sesión fue presencial en el salón consistorial y se conectaron por zoom los regidores Armando Calidonio, Julio Montessi y Rodolfo Padilla mientras que Júnior Burbara se excusó.

Los regidores aprobaron por unanimidad el inicio del proceso de licitación pública nacional para construir el túnel del proyecto denominado sector río Blanco UTH.

La moción fue presentada por el alcalde Roberto Contreras con el objetivo de dar paso a un proyecto prioritario que permitirá fortalecer la conectividad vial de los vecinos que transitan por esta zona.

En la moción se deja claro que la Corporación Municipal, como máxima autoridad deliberativa dentro del término municipal, tiene entre sus atribuciones la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.

Asimismo, se informó que la Gerencia de Infraestructura, en fecha 26 de enero de 2026, remitió la solicitud formal para que se autorizara iniciar el proceso de elaboración del pliego de condiciones de este importante proyecto a construirse en el noreste de San Pedro Sula.

El túnel forma parte de los proyectos aprobados dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, el Plan Operativo Anual (POA) y las disposiciones municipales vigentes, lo que garantiza su incorporación en la planificación estratégica de obras para la ciudad.

Es una de las obras contempladas en el plan de inversión en infraestructura para este 2026 y se ha presupuestado entre 18 a 25 millones de lempiras para ejecutarla, según mencionó el propio alcalde Roberto Contreras.