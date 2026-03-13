Solicitan juramentar a perito que investigue denuncias contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa.

El Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un perito encargado de analizar información vinculada a denuncias presentadas por periodistas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. De acuerdo con el jefe de comunicaciones del ente acusador, Yuri Mora, esta acción forma parte de un proceso investigativo en curso dentro de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El portavoz explicó que, meses atrás, varios comunicadores acudieron a interponer denuncias relacionadas con declaraciones emitidas por el exalto mando militar en distintos espacios mediáticos. Según Mora, en el marco de estas diligencias el Ministerio Público solicitó al juzgado competente la juramentación de un especialista que tendrá la responsabilidad de revisar el material difundido y elaborar informes técnicos que servirán como insumo para el avance de la investigación. Una vez autorizado el procedimiento y cumplido el acto de juramentación, el perito iniciará el análisis correspondiente. El funcionario añadió que entre las posibles figuras delictivas que podrían ser objeto de investigación se encuentran amenazas, coacciones o incitación a la discriminación, aunque subrayó que estos extremos deberán confirmarse o descartarse conforme se desarrollen las indagaciones.

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