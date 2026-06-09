Plataforma Agraria rechaza nueva ley agroindustrial, advierte protestas

Tocoa, Colón

Alrededor de 60 organizaciones campesinas, agrupadas en la Plataforma Agraria, se reunieron en esta ciudad con el objetivo de definir estrategias de resistencia frente a la reciente aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial en Honduras. Los movimientos campesinos denuncian que la normativa, que incluye reformas al Código Penal, tiene como fin facilitar el desalojo de las familias que mantienen procesos de “recuperación de tierras” en diversas fincas productoras de palma africana en la zona del Bajo Aguán.

En días recientes, las organizaciones comenzaron una serie de manifestaciones que incluyeron el cierre temporal del paso vehicular en el centro de Tocoa. Los dirigentes advirtieron que, de no ser escuchados, las protestas se extenderán a tomas de carreteras a nivel nacional, pues consideran que el decreto legislativo es “excluyente” y atenta directamente contra la población campesina. Según explicaron voceros de la Plataforma Agraria, estas reformas no solo ponen en riesgo el acceso a la tierra, sino que también exponen a los movimientos sociales, las comunidades rurales y los defensores de derechos humanos a una mayor criminalización por ejercer el derecho a la protesta.

Yony Rivas, representante de la Plataforma Agraria, cuestionó el trasfondo de la ley durante entrevistas con medios locales. “En Honduras no debería haber clases privilegiadas y con este decreto se está privilegiando a un sector agroindustrial que pretende despojar a los campesinos e indígenas de sus territorios”, señaló Rivas. Ante este escenario, la organización inició una jornada nacional de recolección de firmas.