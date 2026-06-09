Ministerio Público investiga fondos del Partido Liberal y podría citar a Salvador Nasralla

Salvador Nasralla podría ser una de las personas citadas por el Ministerio Público (MP) en la investigación de oficio que desarrolla la Fiscalía para determinar el presunto traslado de fondos del Partido Liberal hacia cuentas particulares e internacionales.
Así lo confirmaron a LA PRENSA autoridades del Ministerio Público, al referirse a las diligencias que se mantienen abiertas tras una denuncia presentada por el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras.
"No se ha informado cuándo serán nuevas citaciones, pero es posible que Salvador Nasralla sea uno de los requeridos", declaró Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
La posible comparecencia del excandidato presidencial formaría una pieza clave en la serie de actuaciones que la Fiscalía prevé realizar en los próximos días para recopilar declaraciones y otros elementos de prueba relacionados con el caso.
Denuncias del Partido Liberal
Según Yuri Mora, se inició las pesquisas luego de recibir información sobre supuestos movimientos de recursos partidarios hacia cuentas particulares.
"Está denuncia la hizo el presidente del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras y como Ministerio Público nos corresponde hacer una investigación de oficio, así es que se ha iniciado está investigación para determinar si estos fondos del Partido Liberal fueron movidos o trasladados a cuentas particulares", explicó el portavoz.
Cabe destacar que la investigación a Nasralla se encuentra en una fase preliminar, por lo que los fiscales trabajan en la recopilación de información antes de determinar posibles responsabilidades o establecer si existieron irregularidades en el manejo de los recursos denunciados.
Las diligencias incluyen la toma de declaraciones a personas que puedan aportar información relevante sobre el origen, destino y administración de los fondos bajo investigación.
Fondos no reportados
Respecto a las versiones sobre presuntas transferencias de dinero hacia cuentas internacionales, sin embargo, Mora señaló que la fiscalía de la República aún no dispone de cifras concretas sobre los montos que habrían sido movilizados.
Por esa razón, las autoridades consideraron necesario ampliar la investigación mediante nuevas comparecencias y la revisión de información financiera que permita esclarecer los hechos denunciados.
Entre los aspectos bajo análisis figuran posibles diferencias entre reportes financieros entregados a las autoridades competentes y denuncias posteriores sobre recursos que habrían ingresado a actividades políticas sin ser reportados oficialmente.
Además, el MP aseguró que examinará información relacionada con presuntas transferencias de dinero hacia otros países, una de las líneas de investigación que continúa bajo revisión.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre fechas específicas para nuevas citaciones ni sobre posibles conclusiones preliminares. Sin embargo, se confirmó que las diligencias continúan, y que Salvador Nasralla figura entre las personas que eventualmente podrían ser requeridas para brindar declaraciones dentro del proceso investigativo.