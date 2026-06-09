Hasta 60 años de cárcel: así cambian las leyes contra el femicidio

Entre ellas se encuentra que el responsable haya sido esposo, compañero de hogar o pareja de la víctima; que exista una relación familiar; que el crimen se cometa en el contexto de un grupo delictivo organizado; que la víctima sea también objeto de trata, esclavitud o servidumbre; que se le causen mutilaciones relacionadas con su condición de mujer, o que su cuerpo sea expuesto en un lugar público.