“Un señalado violador de derechos humanos” al frente de Defensa, alertan organizaciones defensoras

Tegucigalpa, Honduras.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron este viernes su preocupación y rechazo tras el reciente nombramiento del general en condición de retiro Roosevelt Leonel Hernández Aguilar como secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, al considerar que su designación representa un retroceso para la democracia y el respeto a las libertades fundamentales en Honduras. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) denunciaron públicamente que Hernández ha sido señalado por presuntas amenazas e intimidaciones contra periodistas, hechos que, según indican, constituyen graves atentados contra la libertad de expresión. Las organizaciones recordaron que el pasado 17 de diciembre, junto al defensor de derechos humanos Andrés Pavón, interpusieron una denuncia formal ante el Ministerio Público por acciones atribuidas al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, relacionadas con conductas amedrentadoras hacia comunicadores sociales.

Apenas 24 horas después de haber dejado ese cargo militar, la presidenta Xiomara Castro juramentó a Hernández como titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), decisión que las asociaciones calificaron como alarmante y cuestionable desde el punto de vista ético y democrático. Según ASPODEHU y JOPRODEH, este nombramiento envía un mensaje de tolerancia frente a posibles abusos de poder y contradice los principios de idoneidad, probidad y control civil sobre las Fuerzas Armadas, fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las organizaciones señalaron que la designación ignora los cuestionamientos provenientes de la sociedad civil, del gremio periodístico y de colectivos defensores de derechos humanos, debilitando la institucionalidad y la confianza ciudadana.

En ese contexto, exigieron al Ministerio Público realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias presentadas, sin interferencias políticas ni privilegios, y que se promuevan las acciones legales correspondientes si así lo ameritan los hechos.

Posible riesgo para la libertad de prensa