Olimpia vs Choloma, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver el partido

Olimpia y Choloma protagonizan el tercer duelo de esta jornada 8 del torneo Clausura 2026.

El Olimpia recibe esta noche al Choloma en el juego por la jornada 8 del Clausura 2026.
Tegucigalpa, Honduras.

Continúa la acción. El Olimpia tiene visita esta noche al recibir al CD Choloma en la jornada 8 del Clausura 2026. Los Albos vienen de encadenar dos derrotas, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo ante un urgido cuadro maquilero.

Los "leones" no atraviesan su mejor momento y los últimos resultados han sido prueba de ellos. Primero fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el América y, posteriormente, fue derrotado sorpresivamente ante Victoria (2-1) y Motagua (1-0).

El actual bicampeón del fútbol hondureño quiere recuperar sensaciones, pero esta noche, se mide ante un Choloma que ha cambiado su imagen para este Clausura 2026, una que le permite aferrarse a la Primera División.

Choloma llega con la presión en esta octava fecha. Y es que, el Victoria, uno de sus rivales directos en la lucha por el no descenso, sumó de a tres este martes la Jaiba Brava doblegó al Olancho FC (2-1) y tomó distancia para ir escapando de la zona roja.

El equipo cholomeño viene de sumar su primer triunfo en la pasada fecha, y fue, precisamente ante el Victoria. Ahora, encaran una complicada visita en el Estadio Nacional para buscar arrebatarle puntos a los Albos.

Actualmente, el Olimpia se encuentra en la sexta posición con 8 puntos, mientras que el Choloma es octavo con 6 unidades; estos últimos en la tabla acumulada se ubican en el fondo con 17 puntos, 4 menos que el Génesis PN y a 7 del Victoria.

Hora y dónde ver el Olimpia vs Choloma

El juego correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 arranca a partir de las 7:30 PM en el Estadio Nacional. El partido será transmitido por el canal de Deportes TVC y el minuto a minuto en www.laprensa.hn

