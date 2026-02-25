Olimpia vs Choloma, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver el partido

Tegucigalpa, Honduras.

Continúa la acción. El Olimpia tiene visita esta noche al recibir al CD Choloma en la jornada 8 del Clausura 2026. Los Albos vienen de encadenar dos derrotas, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo ante un urgido cuadro maquilero.

Los "leones" no atraviesan su mejor momento y los últimos resultados han sido prueba de ellos. Primero fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el América y, posteriormente, fue derrotado sorpresivamente ante Victoria (2-1) y Motagua (1-0).

El actual bicampeón del fútbol hondureño quiere recuperar sensaciones, pero esta noche, se mide ante un Choloma que ha cambiado su imagen para este Clausura 2026, una que le permite aferrarse a la Primera División.