Victoria le pega al Olancho FC y sube en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La Ceiba, Honduras.

El Victoria consiguió este martes su segundo triunfo del Torneo Clausura 2026 después de vencer por 2-1 a los Potros del Olancho FC en una gran noche del joven Luis Hernández, autor de las dos asistencias para quedarse con los tres puntos en la octava jornada.

La Jaiba le salió brava a los olanchanos en el estadio Ceibeño. A los 20 minutos dio el primer golpe. Tiro libre de Luis Hernández colgado al área y el veterano panameño Rolando Blackburn le puso el pie izquierdo para cambiarle la dirección al balón y superar a Harold Fonseca.

El triunfo de los ceibeños pasó por la buena intervención del portero Michael Perelló, que en el 29' evitó el empate de los Potros. Mario Moncada sorprendió con un disparo desde lejos que obligó al guardameta local a realizar una gran tapada.