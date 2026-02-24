Victoria le pega al Olancho FC y sube en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

El Victoria consiguió este martes su segundo triunfo del Torneo Clausura 2026 después de vencer por 2-1 a los Potros del Olancho FC en una gran noche del joven Luis Hernández, autor de las dos asistencias para quedarse con los tres puntos en la octava jornada.
La Jaiba le salió brava a los olanchanos en el estadio Ceibeño. A los 20 minutos dio el primer golpe. Tiro libre de Luis Hernández colgado al área y el veterano panameño Rolando Blackburn le puso el pie izquierdo para cambiarle la dirección al balón y superar a Harold Fonseca.
El triunfo de los ceibeños pasó por la buena intervención del portero Michael Perelló, que en el 29' evitó el empate de los Potros. Mario Moncada sorprendió con un disparo desde lejos que obligó al guardameta local a realizar una gran tapada.
Victoria aumentó la ventaja en el 51' en otra jugada de Luis Hernández. El futbolista Sub-20 ganó el balón, aguantó la marca, hizo el amague y levantó el centro que conectó de cabeza el cubano Yaudel Lahera para vencer a Fonseca, 2-0.
Los Potros del Olancho FC lograron descontar en el tiempo añadido. El lateral zurdo Omar Elvir sacó un potente derechazo que se clavó en el arco de Perelló. Fue un golazo con su pierna menos hábil, en el minuto 94.
El Victoria de Hernán 'La Tota' Medina con este triunfo sube hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones de manera provisional, suma 10 puntos y baja a Olancho, Marathón, Olimpia y Platense. Potros se mantiene con 9 unidades.
- FICHA TÉCNICA:
VICTORIA: 12. Michael Perelló, 8. Kolton Kelly, 2. Matías Martínez, 24. José Sánchez, 29. Óscar Suazo (6. Carlos Matute, min.68), 52. José Hernández (27. Jefferson Guzmán, min.77), 5. Allan Banegas, 65. Kesdy Sevilla, 38. Luis Hernández (32. Dester Mónico, min.72), 19. Yaudel Lahera y 9. Rolando Blackburn (3. Óscar Barrios, min.77).
Entrenador: Hernán Medina.
OLANCHO FC: 1. Harold Fonseca, 3. Juan Diego Lasso, 5. Deyron Martínez, 35. Stedman Pérez (34. Kevin López, min.61), 24. Omar Elvir, 53. Timothy Hydes (23. Juan Ángel Delgado, min.46), 12. José Domínguez (8. Henry Gómez, min.46), 16. Mario Moncada (18. Ángel Villatoro, min.53), 20. Yemerson Cabrera (12. Yeison Mejía, min.46), 17. Édgar Benítez y 9. Jorlian Sánchez.
Entrenador: Jhon Jairo López.