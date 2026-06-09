Real Madrid ya lo firmó, Florentino sacude el mercado y Atlético y Barcelona pelean fichaje

Así se movió el mercado de fichajes de Europa este martes 19 de junio. Te presentamos los últimos movimientos de la ventana de verano.
El Real Madrid ha anunciado este martes de manera oficial que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol.
El Manchester United está decidido a intentar el fichaje del defensor argentino del Tottenham, Cristian 'Cuti' Romero, y ya trabaja en la preparación de una oferta formal, según informó el periodista Gastón Edul.
Kieran Trippier ha fichado gratis por el Wolverhampton Wanderers tras cuatro temporadas en el Newcastle United. El veterano lateral inglés ha firmado un contrato de dos años y se convierte en el primer refuerzo del mercado de verano del entrenador Rob Edwards, que busca el regreso inmediato a la máxima categoría.
Informa La Gazzetta dello Sport que el Bayern está rastreando el mercado para reforzar su parcela defensiva y ha puesto sus ojos en Yann Bisseck, central alemán de 25 años que juega actualmente en el Inter. La cifra del traspaso podría rondar los 40 millones de euros, precio con el que el Nerazzurri ha tasado al alemán.
Manchester City anunció la renovación de contrato de Divine Mukasa, una de las mayores promesas de su cantera, quien continuará vinculado a la institución durante las próximas cuatro temporadas. El mediocampista de 18 años, internacional juvenil con Inglaterra, debutó con el primer equipo en septiembre de 2025 y ya acumula seis apariciones oficiales con los ‘Citizens’.
Brahim Díaz quiere quedarse en el Real Madrid y luchar por su puesto bajo José Mourinho. Luciano Spalletti estaría encantado de tenerlo en la Juventus, pero el marroquí está enfocado en el equipo merengue a menos que la posición del club cambie.
Jürgen Klopp lanzó un mensaje en redes sociales que, por más que alguno pensara en otra cosa, su futuro más cercano ya estaba más que escrito. El extécnico del Liverpool preguntó a sus seguidores: "¿Adivina a dónde voy? A la Copa del Mundo... Una confirmación que, por otro lado, era esperada ya que hace tiempo que anunció su presencia en el Mundial como comentarista de Magenta TV.
Gilberto Mora, la joya mexicana, ha renovado su contrato con Club Tijuana. El centrocampista de 17 años ha firmado una extensión de contrato de 3 años, además de asignarle el dorsal '10'. Mora será el jugador más joven en participar en el Mundial.
OFICIAL: El Benfica informó este martes de que José Mourinho ha aceptado ir al Real Madrid después de que el club madrileño ofreciera pagar los 15 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión del contrato que mantiene el técnico luso con los lisboetas.
El Benfica cerró a Marco Silva como su nuevo entrenador para las próximas dos temporadas. El estratega portugués llega para tomar el relevo tras confirmarse que José Mourinho dejará el banquillo del conjunto lisboeta para irse al Real Madrid.
¡Se viene barrida en el Manchester City! El club inglés puede sufrir una desbandada de jugadores tras la marcha de Pep Guardiola: Nico González, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, James Trafford, Nathan Aké y Josko Gvardiol suenan para abandonar el conjunto citizen este verano.
Domenico Tedesco ha firmado oficialmente su contrato para convertirse en el nuevo entrenador del Bolonia. El club anunció que asumirá el cargo tras la salida de Vincenzo Italiano, y ya ha rubricado un acuerdo por dos años, con opción a una temporada más.
Según informa el periodista Liam Keen, Raúl Jiménez está muy cerca de regresar al Wolverhampton, el club donde se hizo un nombre en Inglaterra. Tras tres temporadas en el Fulham, el delantero de 35 años se encuentra muy cerca de volver a los Wolves pese al descenso a Championship esta temporada.
Florentino Pérez sacude el mercado. El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.
El Atlético de Madrid se rio de la oferta formulada este martes por el Real Madrid para hacerse con los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez y que el conjunto colchonero rechazó, remitiéndole a la cláusula de recisión del jugador, que asciende a 500 millones de euros.
El italiano Riccardo Calafiori, defensa del Arsenal, figura entre los posibles objetivos del Real Madrid, que habría establecido un primer contacto con el club londinense para conocer su disposición a negociar un posible traspaso, según adelantó este martes la prensa italiana. José Mourinho lo dirigió en la Roma.
El Atalanta anunció este martes la salida de Raffaele Palladino como entrenador, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025, cuando asumió el equipo en un momento complicado de la temporada y logró mejorar su rendimiento, así como asegurar la clasificación a la Conference League.
Atlético de Madrid está haciendo todo lo posible para adelantarse al Barcelona por Bernardo Silva con la oferta más grande, según reportes en España. Los colchoneros siguen priorizando lograr el "sí" del portugués sobre cualquier otro movimiento. Le ofrece el rol de líder que no tendría en los grandes. Según el diario 'AS', el Real Madrid también está interesado en el futbolista.
Denzel Dumfries ha firmado su contrato oficial con el Real Madrid tras el reconocimiento médico realizado la semana pasada, según informa Fabrizio Romano. Será válido por 4 años, igual que Ibrahima Konaté: junio de 2030. El Inter recibe 20 millones de euros.
El Inter de Milán estaría muy cerca de firmar a Oumar Solet, central francés de Udinese, informa el periodista Nico Schira. El jugador ya tendría un acuerdo en términos personales con el conjunto nerazzurro. En principio, llegaría a Milán a través de una cesión con opción de compra a partir de febrero de 2027.
La Juventus quiere a Emiliano 'Dibu' Martínez como objetivo prioritario para la posición de portero después de que el acuerdo con Alisson se haya frustrado, información brindada por Fabrizio Romano. Las conversaciones han comenzado para preguntar por el precio y los detalles del contrato.