Real Madrid ya lo firmó, Florentino sacude el mercado y Atlético y Barcelona pelean fichaje

Jürgen Klopp lanzó un mensaje en redes sociales que, por más que alguno pensara en otra cosa, su futuro más cercano ya estaba más que escrito. El extécnico del Liverpool preguntó a sus seguidores: "¿Adivina a dónde voy? A la Copa del Mundo... Una confirmación que, por otro lado, era esperada ya que hace tiempo que anunció su presencia en el Mundial como comentarista de Magenta TV.