Estas son las obras que piden los sampedranos al alcalde Contreras

San Pedro Sula, Honduras

Casi siete mil sampedranos aprovecharon una publicación en redes sociales del alcalde Roberto Contreras para expresar los proyectos que consideran prioritarios para el desarrollo de San Pedro Sula y cómo desean ver a la Capital Industrial en los próximos años. Ordenamiento vial, iluminación, recuperación de espacios públicos, turismo y grandes obras de infraestructura figuran entre las principales demandas ciudadanas. ¿Qué proyectos desea usted como sampedrano o sampedrana, que considera prioritarios para beneficio de todos?Esa fue la pregunta que los encargados de las redes sociales del alcalde Roberto Contreras formularon y que generó una masiva participación ciudadana. Hay casi siete mil comentarios en los que los sampedranos se volcaron a decirle al alcalde Roberto Contreras los proyectos que quieren y cómo desean ver a la Capital Industrial. Una de las peticiones que más se repite, y que los sampedranos añoran, es el ordenamiento del centro de la ciudad, la recuperación de aceras y calles, la iluminación, así como soluciones viales en la salida sur.

Puentes peatonales

Las sugerencias para el alcalde son muchas, algunas que están a cargo del gobierno central, como el bulevar de Chamelecón a Naco, el bulevar de Jucutuma y la reactivación del Ferrocarril Nacional. Los sampedranos sugieren la puesta en funcionamiento de un teleférico para observar la ciudad desde El Merendón, la recuperación de las cuencas de los ríos y hasta la construcción de la gradería del sol norte del estadio Morazán. Muchos le apuestan al impulso del turismo. Aprovecharon el posteo para recordarle al alcalde la construcción del intercambiador en el redondel del Monumento a la Madre, uno de los proyectos anunciados para 2026. Un buen número de comentarios de los seguidores del alcalde en redes sociales le solicitan la iluminación de calles en toda la ciudad, ya que la falta de luz genera inseguridad y aumenta los asaltos.

Son decenas de proyectos los que, para los sampedranos, deben ejecutarse. Es claro que debe existir un plan para realizar las obras, tomando en cuenta que los ingresos municipales rondan los L3,000 millones anuales y que un buen porcentaje se destina al pago de planilla y al préstamo sindicado. En los comentarios, los ciudadanos piden a Contreras construir puentes peatonales a la altura del punto conocido como Viveros, en el bulevar del norte.

Los amantes del ejercicio solicitan que el bulevar Los Caminantes se vuelva peatonal, lo que resulta complicado, según el análisis de los encargados de vialidad. Las peticiones continúan: solución vial para el ingreso a la Fesitranh, culminar el bulevar del oeste, la construcción de un parqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), áreas de recreación y ciclovías. De acuerdo con los comentarios, la recreación es un punto importante para los sampedranos, quienes desean la reactivación de los parques acuáticos Zizima y Wonderland, ambos proyectos privados. La oportunidad de sugerir al alcalde los proyectos que necesita la ciudad fue aprovechada para pedirle que no se realicen obras solo “por salir del paso”. También dejan clara la necesidad de campañas intensas sobre el manejo de la basura, la construcción de mercados y soluciones viales en las salidas de la ciudad, especialmente en el sector sur. En el caso del sampedrano Ever Argueta, le enumera al alcalde una serie de proyectos, dejándole claro que “la prioridad es todo”. Argueta inicia señalando la urgencia de mejorar la iluminación pública en toda la ciudad y la señalización vial, al considerar que la existente está obsoleta. Además, le sugiere gestionar apoyo con la Policía de Vialidad en las calles principales para dar fluidez al tráfico y habilitar vías alternas que ayuden a descongestionarlo. También propone priorizar la pavimentación de calles y avenidas del mercado El Rápido y concretar un proyecto de un megamercado similar al construido en El Salvador. Le recomiendan buscar alianzas con países de primer mundo que ayuden de manera efectiva al desarrollo y modernización de San Pedro Sula, al considerar que ya es tiempo de dar el salto hacia una nueva era.

Clínicas veterinarias a bajo costo

Si bien la municipalidad atiende problemas en carreteras nacionales, como el derrumbe en el sector de Lempira, en la carretera a Occidente, los ciudadanos piden buscar una solución definitiva a ese deslizamiento. La lista de prioridades crece con la pavimentación de barrios y colonias, la construcción de una clínica veterinaria a bajo costo, el apoyo a centros de arte y cultura, una biblioteca pública y centros de reciclaje en los barrios. Otro de los temas que sale a relucir es la necesidad de iniciar con el cableado subterráneo para evitar la saturación de alambres en las aceras, una situación que, hasta ahora, no ha logrado solventar la alcaldía. Linda Pineda escribió sobre la necesidad de priorizar el plan de tratamiento de aguas negras y poner en uso el Plan Maestro de Desarrollo Municipal de la ciudad. Sin duda, los sampedranos necesitan áreas de recreación para las familias y la realización de conciertos y presentaciones culturales, donde exista seguridad y comodidad.