Blindan ingresos municipales ampliando fideicomiso por tres meses

Ayer, minutos después de la toma de posesión y con la ausencia de los regidores Armando Calidonio, Júnior Burbara, Rodolfo Padilla y Tania Zúñiga, se realizó la primera sesión extraordinaria de la Corporación Municipal.
Se trató de los mismos regidores que no acudieron a la toma de posesión y que tampoco explicaron las razones de sus ausencias. Sí llamó la atención que tanto en el acto de toma de posesión como en la primera sesión estuviera desempeñando funciones de regidora la gerente de Desarrollo Económico, Katia Amador, quien no figuraba en la planilla del alcalde Roberto Contreras. Durante la sesión no se explicó la razón por la cual la funcionaria asumió ese rol, ni a quién sustituía.
La sesión número uno del segundo mandato del alcalde Roberto Contreras fue de carácter extraordinario y abordó un único tema: el inicio de un nuevo proceso de contratación del fideicomiso y la prórroga del contrato de servicios fiduciarios para el manejo de los recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula.
El alcalde Roberto Contreras presentó la moción y, en la exposición de motivos, sostuvo que la figura jurídica del fideicomiso garantiza la integridad de los fondos municipales como una salvaguarda ante posibles persecuciones individuales. Esto, según explicó, permite mantener la estabilidad financiera para el pago de obligaciones y la continuidad de proyectos en beneficio de los vecinos del municipio.
Como antecedente, en junio de 2022 la municipalidad de San Pedro Sula acordó adjudicar la licitación pública denominada “Servicios fiduciarios para el manejo de recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula” a Banpaís, que presentó una oferta económica del 0.0096 %. En ese momento se autorizó al alcalde a suscribir el contrato, el cual fue firmado el 1 de noviembre de 2022 con una vigencia de 24 meses y posteriormente renovado en octubre de 2024 hasta el 24 de enero de 2026.
La renovación incluyó otros contratos, entre ellos el denominado de modernización delegada de las unidades de catastro, edificaciones y permisos de construcción, control, publicidad y mobiliario urbano, contribución por mejoras, impuesto personal y gestión de la mora municipal.
Ante la inexistencia de un proceso de licitación en curso para este servicio, se consideró necesario iniciar uno nuevo y otorgar una prórroga al contrato suscrito con Banpaís, a fin de mantener la operatividad bancaria y financiera de la alcaldía. Esto permitiría evitar interrupciones en los pagos a proveedores, empleados, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en la recaudación tributaria, lo que podría generar perjuicios a los intereses municipales.
Nueva licitación
La prórroga se otorgaría mientras se desarrolla el nuevo proceso de licitación y no podrá extenderse por más de tres meses, o hasta que se adjudique un nuevo proceso, lo que ocurra primero, incluso si el proceso se declara fracasado.
La Corporación Municipal autorizó además el nombramiento del nuevo comité técnico del fideicomiso, integrado por el alcalde Roberto Contreras como presidente, el tesorero municipal, el gerente de Finanzas, el gerente Legal y el auditor interno.
La empresa Megaplatinum continuará a cargo de la modernización delegada y de la operación de áreas estratégicas para la gestión tributaria que generan ingresos, como catastro, edificaciones y permisos de construcción, control, publicidad y mobiliario urbano, contribución por mejoras, impuesto personal y gestión de la mora municipal.
Según el informe técnico y financiero presentado, la modernización delegada debe mantenerse, ya que actualmente la municipalidad no cuenta con la capacidad operativa inmediata para asumir dichas funciones sin una etapa de transición. El documento advierte que no aprobar una ampliación en este momento implicaría la interrupción de servicios esenciales al contribuyente, una caída inmediata en la recaudación municipal, saturación administrativa interna y riesgo de responsabilidad administrativa por afectación al interés público.
Otro de los argumentos expuestos es que la suspensión del servicio tendría un impacto negativo inmediato en el flujo de ingresos municipales, lo que afectaría la capacidad de la alcaldía para atender sus obligaciones operativas y financieras.
La Gerencia Financiera recomendó al pleno renovar el fideicomiso hasta por seis meses y ampliar el contrato de modernización delegada con Megaplatinum, así como iniciar de inmediato el proceso de licitación pública para una nueva contratación.
Algunos regidores señalaron que la primera sesión debía servir para iniciar el proceso de licitación de los servicios fiduciarios y, de forma paralela, autorizar una prórroga por un plazo de tres meses en caso de que el proceso se declare desierto o fracasado.
Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República, según el decreto 04-2025, que fija los plazos y condiciones para este tipo de autorizaciones mediante resolución motivada, con el objetivo de proteger los ingresos del municipio.