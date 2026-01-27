Blindan ingresos municipales ampliando fideicomiso por tres meses

San Pedro Sula, Honduras

Ayer, minutos después de la toma de posesión y con la ausencia de los regidores Armando Calidonio, Júnior Burbara, Rodolfo Padilla y Tania Zúñiga, se realizó la primera sesión extraordinaria de la Corporación Municipal.

Se trató de los mismos regidores que no acudieron a la toma de posesión y que tampoco explicaron las razones de sus ausencias. Sí llamó la atención que tanto en el acto de toma de posesión como en la primera sesión estuviera desempeñando funciones de regidora la gerente de Desarrollo Económico, Katia Amador, quien no figuraba en la planilla del alcalde Roberto Contreras. Durante la sesión no se explicó la razón por la cual la funcionaria asumió ese rol, ni a quién sustituía.

La sesión número uno del segundo mandato del alcalde Roberto Contreras fue de carácter extraordinario y abordó un único tema: el inicio de un nuevo proceso de contratación del fideicomiso y la prórroga del contrato de servicios fiduciarios para el manejo de los recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula.

El alcalde Roberto Contreras presentó la moción y, en la exposición de motivos, sostuvo que la figura jurídica del fideicomiso garantiza la integridad de los fondos municipales como una salvaguarda ante posibles persecuciones individuales. Esto, según explicó, permite mantener la estabilidad financiera para el pago de obligaciones y la continuidad de proyectos en beneficio de los vecinos del municipio.

Como antecedente, en junio de 2022 la municipalidad de San Pedro Sula acordó adjudicar la licitación pública denominada “Servicios fiduciarios para el manejo de recursos financieros de la municipalidad de San Pedro Sula” a Banpaís, que presentó una oferta económica del 0.0096 %. En ese momento se autorizó al alcalde a suscribir el contrato, el cual fue firmado el 1 de noviembre de 2022 con una vigencia de 24 meses y posteriormente renovado en octubre de 2024 hasta el 24 de enero de 2026.

La renovación incluyó otros contratos, entre ellos el denominado de modernización delegada de las unidades de catastro, edificaciones y permisos de construcción, control, publicidad y mobiliario urbano, contribución por mejoras, impuesto personal y gestión de la mora municipal.

Ante la inexistencia de un proceso de licitación en curso para este servicio, se consideró necesario iniciar uno nuevo y otorgar una prórroga al contrato suscrito con Banpaís, a fin de mantener la operatividad bancaria y financiera de la alcaldía. Esto permitiría evitar interrupciones en los pagos a proveedores, empleados, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en la recaudación tributaria, lo que podría generar perjuicios a los intereses municipales.