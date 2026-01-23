Armando Calidonio, el regidor que decidió juramentarse solo

San Pedro Sula, Honduras

El exalcalde y regidor reelecto en la Corporación 2026-2030, Armando Calidonio Alvarado, no llegó a la ceremonia de juramentación al palacio municipal como lo hicieron el resto de corporativos electos.

La ceremonia había sido convocada y se llevó a cabo en el salón consistorial hasta donde llegaron los regidores electos acompañados de sus familiares.

Fue una ceremonia casi privada donde la gobernadora política, Alexa Solórzano, le tomó el juramento al alcalde Roberto Contreras, la vicealcaldesa Maritza Soto y a los regidores.

Pero, la quinta regidora, Tania Isabel Zúñiga Amador, no llegó con la justificación de un problema de salud, según el maestro de ceremonia.

Igualmente, el regidor, Armando Calidonio, no llegó al evento y el maestro de ceremonia no leyó excusa. El exalcalde decidió tomar su juramento como lo hicieron los alcaldes electos en el Valle de Sula, quienes llegaron en horas de la mañana a Expocentro donde se realizó la ceremonia.

Al finalizar su juramentación, Calidonio no se refirió al porqué no acudiría a la ceremonia convocada, pero dijo que el panorama a nivel de municipalidad es bastante difícil porque el gobierno pasado dejó mucho a deber.

"Estamos acá cumpliendo nuestra responsabilidad porque hemos sido electos y vamos a cumplir igual que lo hicimos la vez pasada y esperamos que las cosas mejores", dijo.

Detalló que a nivel central es un panorama completamente diferente, de esperanza y positivo. "Creo que será un gobierno bastante práctico y estamos deseando todo lo mejor no solo al presidente electo, sino a todo el equipo de trabajo", indicó.