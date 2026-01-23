Conozca a las autoridades que regirán los destinos de SPS

San Pedro Sula, Honduras

“Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en beneficio de la población de San Pedro Sula", es la promesa de Ley que la Corporación Municipal electa realizó al ser juramentada para regir los destinos de la ciudad en el período 2026-2030. Fue un acto breve y solemne en el que se ofrecieron las palabras de bienvenida; el tenor Marco Antonio Matute entonó el Himno Nacional, y la gobernadora política, Alexa Solórzano, participó para proceder a la juramentación de las nuevas autoridades.

Los corporativos electos llegaron con atuendos elegantes y puntuales a la ceremonia. El punto toral de la tarde fue cuando la Gobernadora de Cortés, Alexa Solórzano, tomó el juramento de ley al alcalde reelecto Roberto Contreras, a la vicealcaldesa, Maritza Soto y a los regidores Ericelda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins y Rodolfo Padilla Sunseri. Armando Calidonio.

El exalcalde y regidor Armando Calidonio no asistió al acto, debido a que se encontraba en Expocentro recibiendo su credencial. Además se ausentó Tania Isabel Zúniga Amador, quien presentó constancia de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Corporación nueva estará conformada por siete regidores liberales, dos nacionalistas y uno de Libre. El alcalde reelecto Roberto Contreras, por segundo periodo consecutivo, se comprometió a seguir con el desarrollo de la ciudad, aún más cerca del pueblo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los sampedranos.

Envió un mensaje a su corporación para trabajar en armonía por San Pedro Sula y a los sampedranos confiar en que su segunda administración será mejor que la primera anunciando que vienen nuevas cosas para la capital industrial. La vicealcaldesa electa, Maritza Soto, explicó que para ella es honor el cargo que ostentará a partir de ayer y su objetivo es servir a la ciudad y trabajar de la mano con Contreras.

Soto de Lara es el rostro nuevo en la corporación electa y representa a la mujer empresaria y emprendedora. En la nueva Corporación Municipal seis personas repiten en sus cargos y dos más pasan de ser funcionarios municipales a regidores. En el caso de Júnior Burbara, excandidato nacionalista, acudió a la juramentación, pero en los próximos días renunciará al mismo, pues ocupara un cargo gubernamental en la zona norte.