Roberto Contreras: “El objetivo del ataque contra mi hermano era yo”

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), aseguró este martes que el ataque perpetrado contra su hermano, Rolando Contreras, tenía como objetivo final su persona y no únicamente al diputado electo.
“El objetivo del ataque contra mi hermano era yo”, afirmó Contreras en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, luego del incidente ocurrido en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, donde se desarrollaba la entrega de credenciales a autoridades electas.
Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés en representación del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), fue agredido por miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes lo persiguieron y acorralaron durante varias cuadras, según denunciaron testigos y se observa en videos difundidos en redes sociales.
De acuerdo con las grabaciones, al legislador le jalaron el cabello, lo empujaron y le lanzaron conos de seguridad, en medio de gritos e insultos. El hecho generó tensión en la zona y obligó a la intervención de la Policía Nacional, que logró evitar una tragedia mayor.
Roberto Contreras agradeció públicamente la actuación policial y calificó el hecho como un “ataque cobarde”.
“Quiero felicitar la valentía de la Policía Nacional que defendió a mi hermano evitando una tragedia mayor. Es lamentable lo que puede pasar en un país donde los mismos políticos se encargan de alimentar el odio y de caldear los ánimos”, expresó.
El dirigente liberal informó que su hermano se encuentra bajo atención médica en una clínica privada, debido a que padece hipertensión y su estado de salud se vio afectado tras la agresión. No obstante, aseguró que se encuentra fuera de peligro.
Contreras también lanzó un mensaje directo a los colectivos de Libre, a quienes responsabilizó del hecho.
“Si los colectivos tienen algún problema conmigo, los espero en San Pedro Sula. Allá estoy, vengan a buscarme”, manifestó, reiterando que el ataque estaba dirigido a él.
Asimismo, el alcalde sampedrano rechazó cualquier tipo de negociación política con Libre y cuestionó lo que calificó como acercamientos que dañan la imagen del Partido Liberal.
“No queremos estar complaciendo caprichos de una emperatriz que quiere ser secretaria o presidenta del Congreso, cuando lo que buscamos es el desarrollo y la estabilidad del país”, declaró.
Las autoridades no han informado si se abrirá una investigación formal por los hechos ocurridos, mientras distintos sectores políticos han condenado la violencia registrada en los alrededores del CNE.