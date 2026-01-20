Roberto Contreras: “El objetivo del ataque contra mi hermano era yo”

Cortés, Honduras.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), aseguró este martes que el ataque perpetrado contra su hermano, Rolando Contreras, tenía como objetivo final su persona y no únicamente al diputado electo.

“El objetivo del ataque contra mi hermano era yo”, afirmó Contreras en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, luego del incidente ocurrido en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, donde se desarrollaba la entrega de credenciales a autoridades electas.

Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés en representación del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), fue agredido por miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes lo persiguieron y acorralaron durante varias cuadras, según denunciaron testigos y se observa en videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con las grabaciones, al legislador le jalaron el cabello, lo empujaron y le lanzaron conos de seguridad, en medio de gritos e insultos. El hecho generó tensión en la zona y obligó a la intervención de la Policía Nacional, que logró evitar una tragedia mayor.