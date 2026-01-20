Video: Empujan y golpean a Rolando Contreras, hermano de “El Pollo”

Tegucigalpa, Honduras

Rolando Contreras fue agredido este martes por miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las afueras de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), lugar donde se realizaba la entrega de credenciales.

Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés por el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), fue acorralado por un grupo que lo persiguió durante varias cuadras.

Según consta en los videos difundidos en redes sociales, durante el incidente, a Rolando Contreras le jalaron el cabello, lo empujaron y le lanzaron conos de seguridad.