Video: Empujan y golpean a Rolando Contreras, hermano de “El Pollo”

Rolando Contreras fue agredido este martes por miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las afueras de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), lugar donde se realizaba la entrega de credenciales.
Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés por el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), fue acorralado por un grupo que lo persiguió durante varias cuadras.
Según consta en los videos difundidos en redes sociales, durante el incidente, a Rolando Contreras le jalaron el cabello, lo empujaron y le lanzaron conos de seguridad.
En medio de la agresión, también le rompieron la credencial que le había sido entregada momentos antes en el CNE.
Debido a los violentos ataques atribuidos a los colectivos de Libre, el hermano del alcalde sampedrano conocido como “El Pollo” tuvo que ser trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, ya que la mayoría de los agresores tenía el rostro cubierto para evitar ser identificados.