Protestas de Libre marcan entrega de credenciales a alcaldes en el CNE

Tegucigalpa, Honduras

La entrega de credenciales a los 298 alcaldes electos de Honduras se realiza hoy martes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la capital, como parte del proceso previo a la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales, programada para el domingo 25 de enero.

Desde tempranas horas, los ediles provenientes de distintos puntos del país han comenzado a llegar de forma paulatina al edificio del CNE.

Al ingresar, los alcaldes y regidores cumplen un proceso ordenado que incluye registro, verificación de identidad y espera en fila, antes de recibir de manera personal su credencial oficial por parte del personal electoral.

Uno a uno, los alcaldes salen del recinto con un sobre manila en mano, que contiene el documento que los acredita legalmente como nuevas autoridades municipales, requisito indispensable para poder asumir funciones a partir del próximo período constitucional.

Sin embargo, el proceso se desarrolla bajo un ambiente tenso en los alrededores del CNE, debido a las protestas protagonizadas por simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

La manifestación se realizan en apoyo al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aunque, pese a la presión y consignas, los protestantes han permitido el ingreso de alcaldes y regidores que llegan desde el interior del país.