Sin consenso el PN y PL para elegir al nuevo presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Pese a que no se alcanzó un acuerdo en los cargos de dirección del Legislativo, ambas fuerzas políticas informaron que el diálogo permitió concretar lo que denominaron un primer gran acuerdo político-legislativo, orientado a garantizar gobernabilidad y facilitar la aprobación de decretos considerados prioritarios para el país.

En el segundo día de reuniones, las comisiones negociadoras del Partido Liberal de Honduras y del Partido Nacional lograron consensos en torno a una agenda legislativa común, aunque aún no definen quién presidirá el Congreso Nacional y cómo quedará integrada la junta directiva.

Según el comunicado conjunto emitido por las comisiones especiales, los consensos alcanzados se sustentan en reformas constitucionales y legales vinculadas a la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como cambios al sistema de justicia, seguridad y defensa, además de medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El acuerdo también incluye compromisos para fortalecer la descentralización, especialmente en el ámbito municipal, incentivar la inversión nacional y extranjera bajo reglas claras, promover la generación de empleo digno, respaldar al sector agroproductivo y mantener una política responsable en los ámbitos fiscal, económico y de crédito público.

Las comisiones señalaron que en las próximas horas se suscribirá un documento público que detallará las iniciativas de ley que serán priorizadas en la legislatura 2026, con el compromiso de agendar su discusión y eventual aprobación en el hemiciclo legislativo.

No obstante, el tema central de la negociación —la presidencia del Congreso Nacional y la conformación de la directiva— continúa sin resolverse, por lo que las conversaciones se mantendrán abiertas.

En ese sentido, las delegaciones del Partido Liberal y del Partido Nacional confirmaron que mañana martes retomarán las negociaciones en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a partir de las 12:00 del mediodía, en un nuevo intento por alcanzar acuerdos definitivos sobre la conducción del Legislativo.

A escasas horas de que los diputados para el período 2026-2030 entren en funciones, las posturas entre ambas fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional persisten por lo que antes de la elección del miércoles 21 de enero día en que se deba elegir la directiva de manera provisional, partidos seguirán en proceso de diálogo.

En caso de no lograrse acuerdos, se prevé se presenten las dos nóminas una del Partido Nacional, liderada por Tomás Zambrano y por el Partido Liberal en las próximas horas se definirá una sola candidatura que hasta ahora es disputada por Yuri Sabas y Marlon Lara.