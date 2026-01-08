¿Qué cargos puede elegir una alianza entre Partido Nacional y Liberal en el Congreso?

Uno de los procesos que podría entrar en agenda es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que las actuales autoridades deben permanecer en sus cargos hasta el 23 de febrero de 2030, fecha que supera el período legislativo del nuevo Congreso, el cual concluye en enero de ese año.No obstante, la selección de los magistrados del Poder Judicial suele requerir varios meses de preparación, entre ellos la conformación de una Junta Nominadora, que debe integrarse y juramentarse al menos cinco meses antes de la votación en el Congreso Nacional.En ese contexto, uno de los escenarios posibles es que el parlamento anticipe la votación antes de finalizar su mandato, de modo que los magistrados electos sean juramentados posteriormente por el siguiente Poder Legislativo.Así, la elección quedará supeditada al calendario constitucional, ya que no existe una fecha establecida para la designación, aunque sí para la toma de posesión de los cargos.El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/diputados-2026-2030-rostros-nuevos-en-el-congreso-nacional-GG28483454" target="_blank">Congreso</a> debe elegir a 15 magistrados propietarios del Poder Judicial, quienes ejercerán su cargo por un período de siete años, y para ello se requiere mayoría calificada de 86 votos.Este tipo de elección exige acuerdos entre varias bancadas, ya que ninguna fuerza política alcanza por sí sola los votos necesarios. La composición de la Corte influye directamente en fallos constitucionales, penales y administrativos de alto impacto nacional.