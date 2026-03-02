Clima seco y lluvias débiles este lunes 2 de marzo en Honduras

Cortés, Honduras.

Las condiciones del tiempo para este lunes 2 de marzo de 2026 estarán marcadas por un ambiente mayormente seco en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

No obstante, durante la tarde se prevé que el viento del noreste transporte humedad desde el mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte y oriente, así como en sectores montañosos del noroccidente y la zona central del país.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas en el sur. En Valle el termómetro alcanzará los 40 grados Celsius, mientras que en Choluteca se prevé una máxima de 38 grados. En departamentos como La Paz, Olancho y Comayagua, las temperaturas oscilarán entre los 31 grados.