Clima seco y lluvias débiles este lunes 2 de marzo en Honduras

Las condiciones del tiempo para este lunes 2 de marzo de 2026 estarán marcadas por un ambiente mayormente seco en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
No obstante, durante la tarde se prevé que el viento del noreste transporte humedad desde el mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte y oriente, así como en sectores montañosos del noroccidente y la zona central del país.
En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas en el sur. En Valle el termómetro alcanzará los 40 grados Celsius, mientras que en Choluteca se prevé una máxima de 38 grados. En departamentos como La Paz, Olancho y Comayagua, las temperaturas oscilarán entre los 31 grados.
En el norte y occidente, las máximas rondarán los 28 y 30 grados, como en Cortés (30), Santa Bárbara (30), Copán (28), Atlántida (28) y Yoro (28).
En el centro y oriente, Francisco Morazán y El Paraíso registrarán máximas de 28 grados, mientras que en Gracias a Dios se estiman 28 grados con probabilidad de lluvias débiles.
En Intibucá se prevé una de las temperaturas más frescas del día, con una máxima de 22 grados. En Islas de la Bahía se esperan 28 grados, con precipitaciones débiles.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 grados en Intibucá y los 26 grados en Choluteca y Valle.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas en la zona sur y mantenerse informada sobre posibles lluvias aisladas en horas de la tarde en el norte y sectores montañosos.