$!Seis de cada 10 hogares hondureños sufren problemas de vivienda

Uno de los indicadores más visibles de pobreza habitacional es el piso de tierra.En Honduras, <b>585,265 personas viven en viviendas con suelo de tierra</b>, una condición asociada a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas de la piel, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023.La mayoría de estos hogares, ocho de cada diez, se ubica en zonas rurales, donde las oportunidades de mejora son más limitadas.El problema se extiende por todo el territorio nacional. Departamentos como <b>Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Choluteca y Lempira</b> concentran decenas de miles de viviendas con pisos de tierra, una señal de que el déficit habitacional no es un fenómeno aislado, sino una realidad estructural que atraviesa al país entero.